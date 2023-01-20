Эксклюзив 20 января 2023, 16:19 Мочить в коллекторе? Бизнес по выколачиванию долгов может стать незаконным Правозащитник Ионов: законопроект о запрете коллекторских агентств — это популистская мера РИА «Новости»

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В Госдуме депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой запретить деятельность коллекторских агентств. Их работники уже давно приобрели мрачную репутацию вымогателей и рэкетиров, поэтому радикальное решение вопроса деятельности этих организаций давно уже витает в воздухе. Однако не все считают эту проблему актуальной, а предложенные меры — адекватными.

Страшный коктейль

СМИ не раз публиковали анонимные исповеди коллекторов. Один из таких анонимов, например, рассказывал, как плачущая мать с двумя детьми «стояла на коленях, обещая заплатить». Его работодатель преподносил этот случай как трудовой подвиг и ставил в пример другим сотрудникам.

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В 2016 году другой рассказывал «АиФ», как выбивал деньги, угрожая сексуальным насилием над детьми должников, оскорблял их родственников или прокалывал шины их автомобилей.

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Он же рассказывал, как пинал двери квартиры 80-летнего блокадника, которого буквально «поставили на счетчик»: пенсионер взял в долг две тысячи рублей и слег в больницу почти на год, долг вырос за это время до миллиона рублей.

Дедушка и его сын-инвалид продали квартиру, чтобы расплатиться с бесчеловечными кредиторами, и переехали в 10-метровую комнату в коммуналке.

Были случаи, когда коллекторы за незаконные действия привлекались к уголовной ответственности. Однако наказания за издевательства над своими жертвами порой были довольно мягкими.

Дмитрий Ермилов на суде / РИА «Новости»

Самую громкую огласку получил случай, когда коллектор чуть не убил целую семью, закинув в квартиру «коктейль Молотова». Бывший полицейский Дмитрий Ермилов таким образом хотел взыскать 40 тысяч рублей с пенсионера.

В результате сильно пострадал маленький ребенок. Ермилов получил восемь лет лишения свободы (прокурор просил гораздо более внушительный срок для преступника — 17 лет).

Еще тогда, в 2016 году, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала приостановить деятельность коллекторского бизнеса.

В конце концов общественный резонанс, усилия правозащитников и СМИ сделали свое дело. Деятельность коллекторов несколько раз законодательно ограничивали, чтобы избежать нарушений прав граждан.

Раковая опухоль на теле общества

Автор законопроекта, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эксклюзивном комментарии для «360» назвал коллекторов «раковой опухолью на теле российского общества».

Нилов призвал также признать, что эксперимент с коллекторскими агентствами не получился, потому что «той цивилизованной работы, которая демонстрируется в этой сфере в разных странах, у нас нет». Он заявил, что не помогают даже регулярные законодательные изменения и уточнения в этой сфере.

Мы видим, как сегодня работают коллекторы — паяльники, звонки, избиения, моральное давление. Причем не стесняются никого — ни ветеранов, ни семей с детьми. По ночам терроризируют, режут двери, расписывают подъезды баллончиками, бьют стекла. Ярослав Нилов

Нилов заявил, что уже «ничего не остается», кроме как полностью запретить деятельность коллекторов. Инициатива о запрете деятельности коллекторов, по словам законотворца, будет рассмотрена Госдумой на весенней сессии.

Он добавил, что только потом, когда все немного успокоится, а экс-коллекторы — трудоустроятся на другую работу, можно будет приступить к «анализу зарубежной правоприменительной практики» с целью сравнения — как «у них», а как «у нас».

Популизм — и только

Советник президента Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев считает, что этот законопроект бьет в первую очередь по имиджу ЛДПР.

«Вчера они, напомню, используя регламент, внесли на рассмотрение их старую инициативу о запрете микрофинансирования. Несмотря на то, что уже было письмо правительства, что оно не поддерживает этот законопроект», — рассказал Мехтиев.

По его словам, так как эту инициативу отклонили, сегодня ЛДПР пытается внести следующую, «нацеленную уже на другое направление бизнеса».

Это популизм. Они просто хотят отыграться за вчерашнюю неудачу. Так называемой системной оппозиции явно не о чем говорить. Темы, которые требуют действительно анализа, рассмотрения, — они их не хотят изучать. Эльман Мехтиев

В подтверждение своих слов Мехтиев привел в пример статистику. Как отметил эксперт, в 2021 году в ФССП поступило около пяти тысяч подтвержденных жалоб на коллекторские агентства, тогда как в Генпрокуратуру граждане РФ подали около пяти миллионов обращений.

В ноябре, напомнил Мехтиев, уже рассматривалась инициатива о запрете заниматься любыми взысканиями по любой просрочке для всех, кроме сотрудников ФССП. Тогда эксперты оценили, что это обойдется бюджету минимум в 40 миллиардов рублей, рассказал он.

РИА «Новости»

«Нужно ли тратить такие средства ради того, чтобы кто-то получил какие-то популистские очки?» — задал риторический вопрос Мехтиев.

Советник президента АРБ выразил надежду, что у других депутатов хватит разума и на этот раз запросить у экспертов цифры — чего и кому это будет стоить.

«Нулевое чтение» пока не прошел

Правозащитник Александр Ионов подтвердил «360», что многие бы обрадовались принятию этого закона.

«Однако, скорее всего, этот законопроект является в большей степени популистской мерой», — сказал он.

Но если он получит хороший отзыв и пройдет так называемое нулевое чтение, заверил правозащитник, можно будет говорить уже и о практике его применения, потому что в таком случае Госдума, вероятно, его действительно примет.

«Вообще, я считаю, что у каждой кредитной организации или банка должен быть свой отдел регулирования убытков и долгов, а передача коллекторам информации о заемщике и его местонахождении, сумме долга — все это является, на мой взгляд, достаточно некорректной историей», — добавил правозащитник.

Ионов отметил, что, хотя во многих странах и действуют коллекторские агентства, в России должны применять иные методы взыскания и урегулирования долга.