Частичная мобилизация в России: сколько человек призвали, куда отправятся призванные россияне | 360°

Общество 01 ноября 2022, 00:59 Мобилизация как необходимость. Россияне поняли, что обществу требовалась призывная кампания Эксперт Подлесный: россияне восприняли мобилизацию как необходимость РИА "Новости"

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В понедельник министерство обороны России сообщило о завершении частичной мобилизации в стране. Ряды Вооруженных сил в рамках объявленной президентом призывной кампании пополнили озвученные ранее 300 тысяч человек. Теперь на службу в районе проведения спецоперации могут призывать только контрактников и добровольцев. С чего начиналась частичная мобилизация, как она проходила и какие проблемы выявила — в материале «360».

Частичную мобилизацию завершили

В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу поручил направить командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом ВМФ России приказы доложить до 1 ноября о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. С 31 октября в стране прекратили готовить и вручать повестки.

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«Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что далее комплектовать Вооруженные силы страны будут только за счет приема контрактников и добровольцев.

Президент Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе поставили точку. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в вопросе очередных мобилизационных мероприятий необходимо ориентироваться на заявления Минобороны России.

РИА "Новости"

Мобилизация выявила существующие проблемы

В пятницу Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства рассказал, что в район проведения спецоперации уже направили 82 тысячи человек, из которых более половины действуют в составе подразделений. Еще 218 тысяч мобилизованных находятся в учебных центрах и на полигонах, где проходят обучение и боевое слаживание.

«На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены», — процитировала Шойгу пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто пополнил ряды Вооруженных сил и принимал участие в мобилизационной кампании. Президент отметил, что определенные сложности были неизбежными — в России подобные мероприятия не проводили давно.

Глава государства призвал сделать выводы и модернизировать всю систему работы военкоматов. Главной задачей Путин назвал обеспечение военных экипировкой и осуществление подготовки военнослужащих.

«Чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — подытожил президент.

РИА "Новости"

Мобилизацию восприняли как необходимость

В ходе частичной мобилизации общество пришло к выводу, что объявленная кампания была необходимой, рассказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Еще один очень серьезный аспект, на который следует обратить внимание — это отношение общества к мобилизации. Да, это было болезненно, да, это вызывало особенно в определенных кругах очень сильный негатив, но в целом общество восприняло это как необходимость», — заявил эксперт.

По словам собеседника «360», в бой отправились «зрелые мужики» возрастом под 40 лет и более. Они точно знают, за что сражаются, подчеркнул Подлесный.

«Эта внутренняя воля, этот внутренний цемент — если он будет помножен на материально-техническое и боевое обеспечение, он даст как раз тот эффект, о котором мы все мечтаем. Я имею в виду победу», — резюмировал специалист.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Он рассказал, что призыву на службу подлежат те, кто уже находился в рядах Вооруженных сил и сейчас пребывает в запасе.