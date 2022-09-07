Хиджаб или платок. Представители религиозных конфессий обсудили вопрос ношения головного убора в школе | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 00:59 Поделиться Telegram

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Viber Много шума из ничего. Специалисты обсудили тему ношения хиджаба в школе Епископ Бендас считает тему замены хиджаба на платок затеей для привлечения внимания unsplash.com

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Религиозные традиции в очередной раз вызвали спор в многоконфессиональном российском сообществе. После скандала в одной из тюменских школ, где директор не пустила ученицу на урок из-за хиджаба, депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман предложил заменить этот головной убор на платок. Однако представители различных религиозных конфессий высказались против этой идеи. «360» попытался выяснить, может ли хиджаб задеть чувства других верующих, и что этот головной убор означает для мусульман.

Очередной популизм на теме религии

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Собеседник издания, президент «Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования», первый заместитель председателя Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член экспертного совета ГД РФ комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, епископ Константин Бендас заявил, что высказывание Вассермана — фантастическое предложение и его цель — привлечь внимание.

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«Это то, что современная молодежь называет троллинг», — отметил Бендас.

Он подчеркнул, что суть не просто в головном уборе как в предмете, покрывающем голову, а именно в религиозной форме хиджаба.

«Точно так же можно предложить, почему он не пошел дальше, евреям вместо кипы одевать шапку-ушанку. Да и самому ему почему бы не поменять жилетку с множеством карманов на махровый халат полосатый», — заявил епископ.

Бендас считает, что кроме шума в прессе это предложение Вассермана не приведет ни к чему. Тем более, что дискуссии на тему религиозной одежды ведутся довольно давно.

«И нам удалось в свое время прийти к согласию, что не будет требования религиозного ношения паранджи, которая на самом деле препятствует идентификации человека, его лица и так далее, ну и смущает очень многих. Хиджаб вполне себе сопоставим с платком, который носят более взрослые женщины в ортодоксальной православной традиции», — пояснил собеседник «360».

Он напомнил, что в российском законодательстве разрешено фотографироваться в хиджабе на паспорт и другие официальные документы, удостоверяющие личность. Бендас как представитель христианства заявил, что нет ничего плохого, когда девочки, следующие религиозным традициям ислама, носят хиджаб в учебных заведениях.

К тому же современные хиджабы — это не слишком консервативные головные уборы.

«У большинства мусульман нет ограничения, что он обязательно должен быть черный или темный. Они вполне себе достаточно современные, приятных оттенков. Есть определенная линия модной одежды, связанной с канонами ислама», — рассказал Бендас.

С ним согласен казанский исламовед и историк Азат Ахунов. Он объяснил, что в исламе много направлений, которые в разной степени разрешают женщинам открывать лицо.

«Что касается ислама в России, то это обычно платок с открытым лицом, то же самое, как и у православных. Абсолютно никакой разницы нет. Можно практически любую одежду носить, должны быть открыты кисти рук, ступни ног и лицо. Одежда не должна облегать изгиб тела», — пояснил историк.

Епископ Бендас отметил, что для более строгих религиозных направлений с обязательным ношением паранджи есть рекомендации — пользоваться частными исламскими школами. Такие учебные заведения есть во всех религиозных конфессиях России, отметил специалист.

Ношение хиджаба — обязанность

Ношение хиджаба в исламе — это обязанность, и нет вариантов в школе снимать головной убор, а потом надевать его, заявил историк Ахунов.

«Если человек считает себя религиозным, если родители ребенка являются религиозными практикующими мусульманами — тут нет вариантов, снимать или не снимать. В общественном месте при посторонних людях постоянно должна быть покрыта голова. <…> Это вопрос принципиальный», — подчеркнул Ахунов.

Исламовед считает, что ношение хиджаба не может никак оскорбить религиозные чувства других верующих, он не влияет ни на учебу, ни на отношения со сверстниками.

«Этот вопрос постоянно поднимается и нужно учиться принимать, что страна многоконфессиональная», — подытожил Ахунов.

Школа — глубинный скреп общества

Про запрет ношения хиджаба в школе высказался научный сотрудник центра исламоведческих исследований Академии наук республики Татарстан Рустам Батров. Он заявил, что это нарушение светскости, которая гарантирует конфессиальную нейтральность.

«То есть, как свобода слова. Свобода слова предполагает, что в обществе каждый может выражать свою позицию. Отдельно взятая газета может быть ангажирована, допустим, коммунистической идеологией, либеральной. Но вот этот совокупный винегрет называется свободой слова. Вот светскость — это примерно то же самое», — пояснил Батров.

Он заявил, что недопустимо «сортировать детей» по конфессиональному признаку — это грубейшее нарушение светскости.

«У нас многонациональная страна и мы не должны потрафлять шовинистическим настроениям. Нам нужно учиться принимать инаковость другого. Иначе страна будет как мина замедленного действия», — предупредил сотрудник Академии.

Батров пояснил, что можно «прогнуть» меньшинства, они смолчат и стерпят до поры до времени. Но рано или поздно все равно недовольство прорвется, считает эксперт.

«С такими вещами играть неправильно. Не надо идти на поводу у тех шовинистов, националистов, которые нам навязывают ксенофобию. Наоборот, надо быть выше этого», — подчеркнул Батров.

Эксперт считает, что школа должна быть тем учреждением, которое по-настоящему социализирует людей, «вшивает в них общий культурный код страны на глубинном уровне». В учебном заведении не нужно создавать стерильные пространства, делая вид, будто в России нет этого конфессионального многообразия.

«Лучше бы наоборот, показывать, что мы разные, будучи разными мы — едины», — отметил специалист.

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