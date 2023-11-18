Эксклюзив 18 ноября 2023, 20:33 «Мисс Вселенная» как парад уродства Писатель Беседин: конкурсы красоты превратились в парады уродства NATHAN MULLET / Unsplash

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Конкурсы красоты превратились в парад конъюнктурного уродства. Так бывает, когда люди забывают о подлинной красоте, которая спасет мир. О том, почему «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» не имеют ничего общего с прекрасным, в колонке для «360» рассказал писатель Платон Беседин.

Далее — его прямая речь.

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Однажды в Москве на конкурсе красоты выступал Стивен Тайлер из Aerosmith. Исполнил он культовую песню Dream on, под конец взобравшись на белое фортепиано. Было эффектно и ярко. Так что тот конкурс я посмотрел. Кажется, «Мисс мира» — или что-то такое. Вообще были времена, когда интернета не было, телеканалы не так чтобы отличались разнообразием — так что смотрели мы всякое. В том числе и конкурсы красоты. Самыми красивыми, кстати, почему-то казались девушки из Пуэрто-Рико и Филиппин.

Вообще вокруг конкурсов красоты — традиционно немало гадковатых слухов. В России, например, регулярно вспоминают, как «братки» в малиновых пиджаках выбирали себе любовниц именно на таких шоу. Еще и могли перестрелять друг друга, если их протеже вступали в жесткую конкуренцию. Ну и, конечно, бесконечные сплетни о взятках, «успех через постель» и тому подобные вещи. Лично я был в жюри трех, кажется, конкурсов — региональных, правда, и видел разное.

А вот международные конкурсы — все эти «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», — как правило, ничего общего с подлинной красотой не имеют. Это скорее такой фальшак, где очень часто ненатуральные девушки с ненатуральными улыбками ненатурально делают вид, что радуются за других участниц.

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К сожалению, в последнее время эта тенденция усиливается. Лет 20 назад (и это не разговор из серии «трава была зеленее!») конкурсантки хотя бы не выглядели как иллюстрация словосочетания «Атака клонов». Присутствовала некая индивидуальность — и вот она в первую очередь подкупала.

Парадокс, на первый взгляд (хотя нет, на самом деле), но в век, когда все хотят быть уникальными и всячески это культивируют, в век, когда все ко всем обязаны быть толерантны, участницы «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», да и прочих подобных шоу, настолько похожи друг на друга, что становится жутковато. А вот региональная история — это вообще отдельная песня, и не самого приличного содержания. Что-то стало с человеческими лицами, превратившимися в маски.

Соцсети

И, конечно же, подобные конкурсы — это набор штампов и стандартных ответов, что весьма иллюстративно. Участница с голливудской улыбкой отвечает, что мечтает спасти популяцию редких енотов или изобрести уникальный фильтр для океанов. Ну, что-то такое. В последнее же время, когда мир окончательно сошел с орбиты здравого смысла, конкурсы красоты отражают дух времени, так что хочется перекреститься и возопить «чур меня, чур!». Вот и шоу «Мисс Вселенная-2023», которое проходит прямо сейчас, удивительно по своему наполнению.

Да, уверен, вы уже догадались. Конечно же, пробрались на конкурс трансгендеры — аж два: из Португалии и Голландии. А как там с бодипозитивом, малыши? Подано, ясное дело — получите, распишитесь! Это раньше все стремились к стандарту 90-60-90, а теперь, в век душной свободы, можно прийти таким, какой ты стал после бургеров. И нет в этом ничего плохого, на самом деле, но лишь тогда, когда не подается оно столь навязчиво.

Очень порадовали Мисс Непал и Мисс Ирландия, кстати: у одной наряд сделан из пенопласта в виде облака в пыли от взорвавшейся бомбы и ракет, а у другой для зрителей был припасен костюм из переработанных пластиковых крышек и вторичной шерсти. Концептуализм жил, жив и будет жить! И резюме от Мисс Канады: «Инклюзивность делает мечты реальностью». Интересно, сама-то она выговаривает слово «инклюзивность»?

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Вообще, казалось бы, правильные акценты — как бы за все хорошее и против всего плохого. Но беда в том, что подобный пафос, выданный без понимания, рождает ощущение комичности и легкого безумия. Начинаешь думать: нет, вы серьезно, да?! Костюм из пластиковых крышек? Попугаи на платье? Вы это всерьез или чтобы понравиться?

Конечно, это продвижение соответствующей повестки. Конечно, это преклонение перед трендами. Но, право, неужели нельзя было все это сделать изящнее и ловчее что ли? К чему это карикатурное безумие?

С другой стороны, то, что изначально отдавало синтетикой и фальшью, не могло не превратиться в шарж, в пародию на здравый смысл. И есть особый юмор в том, что конкурс красоты (а девушки, не станем лукавить, плотски местами весьма привлекательны) превратился в парад конъюнктурного уродства. На самом деле только так и бывает, когда забывают о подлинной красоте. Той, которая спасает мир — и, поверьте, здесь есть, что спасать.