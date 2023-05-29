Общество 29 мая 2023, 13:07 Мировой энергобаланс обсудили на первом заседании Клуба ПМЭФ в Москве Фонд «Росконгресс»: энергетика стала темой первого заседания Клуба ПМЭФ в Москве РИА «Новости»

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Первое заседание Клуба Петербургского международного экономического форума состоялось в Москве. На встрече обсудили мировой энергобаланс и другие вопросы, касающиеся энергетики, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», выступающего организатором ПМЭФ.

Участниками стартового заседания стали вице-премьер российского правительства Александр Новак, а также телеведущие разных каналов: Александра Суворова от «России 24», Кирилл Поздняков, представивший НТВ, и Петр Марченко от РЕН ТВ. В ходе дискуссии поднимались вопросы мирового энергобаланса, будущего возобновляемых источников энергии, Северного морского пути и сжиженного природного газа. Участники первой встречи Клуба ПМЭФ также обсудили сделку ОПЕК+ и ситуацию на рынке газа.

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По словам Новака, сейчас в мире происходит четвертый технологический переход — энергопереход. Это означает, что возобновляемые источники энергии занимают свою нишу, выталкивая традиционные, пояснил вице-премьер. Солнечная и ветровая энергетика начинают использоваться все чаще с каждым годом, обратил внимание Новак.

«По примеру 2022 года из общего количества введенных объектов, 80% — возобновляемые источники энергии», — уточнил он.

Этот вопрос продолжат обсуждать на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего». Эксперты оценят перспективы переориентации на новые рынки и кооперации России с дружественными государствами. В балансе у РФ будут все виды энергетических источников, отметил вице-премьер.

И в каждом направлении будут свои собственные технологии, которые позволят конкурировать с альтернативами: по цене, качеству, экологичности Александр Новак

Клуб ПМЭФ — это сообщество ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, которые постоянно участвуют в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Членов объединения можно без сомнений назвать амбассадорами ПМЭФ.

Клуб стал площадкой для обсуждения тем глобальной экономики, политики и социального развития. Впоследствии эти вопросы войдут в повестку ПМЭФ и станут главными вехами его программы.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года. Масштабное мероприятие состоится на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин отмечал, что одной из ключевых тем ПМЭФ в этом году станет ситуация на рынке труда.