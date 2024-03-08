Общество 08 марта 2024, 19:59 Повод попиариться. Милонова раскритиковали за идею дарить беременность на 8 Марта Коуч Кичаев: главный подарок на 8 Марта — любимый человек, готовый стать отцом Erik Reis / IKOstudio.MERAQUI Ph / Global Look Press

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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал новую беременность самым подходящим подарком для женщины на 8 Марта. «360» пообщался с экспертом и выяснил, почему не стоит делать такой «презент».

Что сказал Милонов

В эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал мужчин дарить своим дамам на 8 Марта новую беременность. Другие сюрпризы не принесут настоящей радости, уверен парламентарий.

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При этом Милонов предостерег от «пьяного зачатия». От алкоголя остаются лишь похмелье, пустая посуда и ощущение «бэушности», напомнил он.

«Ребенок — это самая настоящая радость. <…> Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее», — заявил депутат.

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Он призвал мужчин не спаивать своих женщин — «бутылочки шампанского» достаточно. Никаких массовых попоек быть не должно, тем более на 8 Марта. Иначе дело доходит до отношений и зачатия в пьяном виде, а такого быть не должно, предупредил Милонов.

«Я призываю женщин добровольно отказаться от алкоголя на 8 Марта и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно», — сказал он.

РИА «Новости»

Почему не стоит дарить беременность

К Милонову нужно относиться как к человеку, который ищет любой способ, чтобы попиариться и напомнить о себе, будь то тема патриотизма или гуманизма, заявил «360» психолог, коуч Александр Кичаев.

«Вот сейчас по теме материнства. То есть психологических каких-то обоснований здесь нет, потому что, во-первых, не всем показано материнство», — подчеркнул специалист.

Также речь идет о физиологических и социальных причинах, например, возрасте или тяжелом материальном положении. В таком случае женщина обрекает себя на очень неправильное существование, добавил Кичаев.

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«Плюс, бывают личные цели, самореализация, то есть женщина хочет получить образование, хочет получить какой-то карьерный рост», — объяснил психолог.

Он напомнил о представительницах прекрасного пола, которые занимаются спортом, балетом и другими подобными вещами — у таких профессий век довольно короткий. Беременность может стать концом карьеры и всех потраченных усилий.

«Если уж в его (Милонова — прим. ред.) понятиях это обсуждать, то главный подарок — не материнство, а главный подарок — это любимый человек, который готов будет стать отцом ребенка», — отметил эксперт.

В противном случае беременность обернется не материнством, а риском аборта или нищенским существованием, заключил специалист.

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Ранее Виталий Милонов предложил привлекать беременных россиянок к ответственности за курение. Также будущим матерям следует отказывать в продаже табачной и другой никотиносодержащей продукции, считает парламентарий.

Общественный деятель Владимир Михайлов выразил мнение, что контролировать соблюдение такого закона власти просто не смогут. Женщины будут курить дома, «закрывшись в туалете», и никто этого не увидит.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с идеей выплачивать россиянам премии за долгие браки. Инициатива позволит поддержать семьи. Законопроект уже внесли в Государственную думу.