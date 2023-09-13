Эксклюзив 13 сентября 2023, 23:52 Миллионы за тюрьму. Россиянин получил рекордную компенсацию за несправедливое обвинение Суд присудил пенсионеру 31 млн рублей в качестве компенсации за 13 лет тюрьмы

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Более 30 миллионов рублей в качестве компенсации за 13 лет тюрьмы. Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы в пользу пенсионера Фатхуллы Исхакова. При советской власти уфимца осудили за убийство, которого он не совершал. Он лишился свободы, а потом еще полвека пытался доказать свою невиновность. И хотя эта сумма стала рекордной компенсацией морального вреда, Исхаков планирует обжаловать решение суда.

Ложное обвинение

Фатхулла Исхаков был осужден в 1959 году за двойное убийство и провел в тюрьме 13 лет. После освобождения он пытался доказать собственную невиновность.

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В январе 2013 года его односельчанин явился с повинной в Следственный комитет и признался в том самом убийстве. После этого Исхаков боролся за то, чтобы его невиновность признали официально и компенсировали моральный вред за незаконное уголовное преследование.

Удовлетворить частично

В среду, 13 сентября 2023 года, Ленинский районный суд Уфы частично удовлетворил иск Фатхуллы Исхакова к Министерству финансов России о компенсации морального вреда. Судья Ильдар Сайфуллин постановил компенсировать моральный ущерб, нанесенный заявителю, на сумму 31 миллион 650 тысяч 800 рублей. Обжаловать решение можно будет в течение месяца.

Сумма компенсации стала рекордной для российской судебной практики. Но она более чем в 10 раз ниже искового требования. Фатхулла Исхаков рассчитывал получить в качестве компенсации 450 миллионов рублей.

«Дайте пожить в раю»

На суде истец объяснил, с чем связана требуемая им сумма. По словам пенсионера, 13 лет жизни, сломанную судьбу, нечеловеческие условия заключения и страдания его семьи не может компенсировать никакая сумма денег.

А 450 миллионов рублей — эта те деньги, которых, по его расчетом, ему должно хватить остаток жизни. Исхаков указал, что у него нет своей жилплощади, так что часть суммы он бы потратил на дом. Кроме того, его жена парализована, он — инвалид по зрению. Так что ему нужны помощники для обеспечения нормальной жизни. На работу этих людей — приблизительно на 10 лет вперед — истец и планировал потратить сумму компенсации.

«Я ад-то прошел, дайте мне рай. Хочу прожить остаток жизни, как нормальный человек». — заявил Исхаков.

Следующий раунд

Решение суда Исхакова не устроило.

«Слов тут нет. Я 13 лет сидел. Всю жизнь меня преследователи. Просто они хотят меня уничтожить совсем. Нет уж, я не поддамся. Я еще свое слово скажи им», — заявил он журналистам.

Адвокат Исхакова Виталий Буркин сообщил, что сторона истца будет обжаловать решение суда.

«Хотя сумма рекордная для современной России, такую сумму никому не присуждали, я считаю, что эта сумма мизерная с учетом тех страданий, которые понес Фатхулла Исхаков. Это 13 лет каторги плюс 50 лет добивался справедливости. Поэтому мы будем обжаловать и требовать увеличения компенсации», — заключил правозащитник.