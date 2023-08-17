Эксклюзив 17 августа 2023, 12:18 Миллион за отдых на улице. Семью из Москвы обманули при покупке тура на Бали Семью из России выселили из отеля на Бали из-за недобросовестного турагента Unsplash

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Семью с двумя детьми выселили из отеля в Индонезии из-за обмана московского турагентства. За отдых они отдали более 1,3 миллиона рублей, получив фальшивые ваучеры для проживания. В итоге семье пришлось дополнительно оплачивать номера, чтобы не остаться на улице в незнакомой стране. Подробностями истории испорченного путешествия пострадавшие поделились с «360».

Договор с турагентством Мария З. заключила 5 июля в ТЦ «Беговой» на Хорошевском шоссе. Компания должна была взять на себя бронирование и оплату турпродукта, который формирует третье лицо — туроператор.

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В тот же день женщина полностью оплатила компании стоимость тура в размере 1 369 590 рублей. Турпродукт включал перелет на Бали и обратно, трансфер и проживание четырех человек в отеле в период с 9 по 24 августа.

Накануне вылета, 8 августа, учредитель турагентства связалась с клиенткой и заявила, что перепутала даты, поэтому семья отправится в Индонезию не 9, а 10 августа.

«На следующий день она предоставила нам маршрутные квитанции электронных билетов с датой вылета 10 августа и датой обратного вылета 25 августа, а также ваучеры отеля с информацией о бронировании двух номеров с 10 по 25 августа», — пояснила Мария З.

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По прилете в Индонезию москвичка, ее супруг и двое детей доехали до отеля и без проблем заселились. Но уже 12 августа доступ в их номера заблокировали.

По словам женщины, им вручили электронное письмо, поступившее в отель от туроператора. Стало понятно, что турагент, к которому они обращались за услугами, не оплатил забронированные номера. Семье предложили заплатить за них самостоятельно.

Телеканал «360»

«Мы пытались выяснить причины произошедшего у учредителя турагентства, но она лишь ограничилась обещаниями „решить вопрос“, при этом сообщив, что якобы „заменила“ туроператора», — добавила Мария.

В минувший понедельник, 14 августа, туристы выяснили, что их обратные авиабилеты в Москву тоже не оплачены. В итоге семье пришлось обращаться за помощью к родственникам, чтобы продержаться на острове две недели испорченного отпуска.

«Мы просим всех быть внимательнее и осторожнее, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Желательно оплачивать и заказывать турпоездки самостоятельно», — посоветовал муж Марии Роман З.

Мария подчеркнула, что обманувший их турагент работает под вывеской крупной туристической компании, хотя никакого отношения к этой организации не имеет. На печатях указано другое название, нет упоминаний этой компании и в документах недобросовестного агентства.

«Ранее там была приличная контора, но затем люди поменялись, а вывеска осталась, нас просто развели на деньги! И мы не одни такие», — подчеркнула собеседница «360».

«360» направил запрос в Anex Tour, чтобы узнать, в курсе ли компания о работающей под их логотипом фирме. На момент написания материала комментария от фирмы пока не получили. Судя по информации на официальном сайте организации, филиала в ТЦ «Беговой» не было.

При этом данные сервиса «Яндекс Карты» говорят о том, что офис турагента, куда обращалась пострадавшая семья, уже не работает.

Мария подчеркнула, что учредитель и гендиректор компании таким образом злоупотребили их доверием и присвоили более 1,3 миллиона рублей, только частично оплатив перелет в одну сторону, а средства для оплаты проживания и обратных билетов присвоили себе.

На связь учредитель турагента, которая сначала переносила даты отдыха и присылала фальшивые ваучеры, не выходит. Последний раз она отвечала на обращения 12 августа, добавила пострадавшая.

«360» попытался связаться с женщиной, но оказалось, что абонент по этому номеру временно не обслуживается.

Когда Мария несколько раз пробовала звонить учредителю турагента через WhatsApp, та сослалась на занятость и пообещала ответить позже.

Собеседница «360» обратила внимание, что их случай с испорченным отдыхом — далеко не единственный.

Во «ВКонтакте» она уже находила сообщения о подобном неисполнении обязанностей со стороны учредителя и гендиректора этого турагента. В настоящее время данные из паблика уже удалили.

Соцсети

Кроме того, по словам Марии, учредитель турагента одновременно является генеральным директором другого туристического агентства в Краснодарском крае.

«Данная организация систематически не перечисляла туроператорам полученные от туристов средства, что подтверждается вступившими в законную силу решениями Анапского городского суда Краснодарского края по искам потребителей», — добавила москвичка.

А гендиректор турагента выступает учредителем еще одного ООО, работающего в сфере туруслуг в Москве.

«Решением Головинского районного суда Москвы от 15 ноября 2022 был установлен аналогичный факт неоказания услуг потребителю со стороны данного ООО», — подчеркнула Мария.

Женщина добавила, что, помимо фирменной атрибутики Anex Tour, недобросовестные бизнесмены используют символику Coral Travel, вводя клиентов в заблуждение.

«По данному факту мной подано заявление в органы Следственного комитета РФ», — добавила пострадавшая.