Общество 16 мая 2023, 20:00 Международный Конгресс в Подмосковье поможет развитию рынка наружной рекламы в России Международный Конгресс по наружной рекламе пройдет в Подмосковье осенью Восток-Медиа

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Международный Конгресс по наружной рекламе проведут в Подмосковье осенью 2023 года. Участники рынка рассказали «360», как Москва готовится к важному для отрасли событию.

По данным аналитиков, доля медиаэкранов в России выросла почти до 50%. Такой формат вписывается в городской пейзаж и привлекает внимание аудитории. Основатель группы компаний SA MEDIA GROUP Андрей Сущик пояснил, что огромный спрос на наружную рекламу появился после ухода с российского рынка международных брендов, ряда интернет-площадок и медиаканалов.

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«Поэтому наружная реклама имеет огромный спрос, и чем больше будет ставиться рекламных поверхностей, и они будут выделяться на фоне города, тем лучше», — отметил спикер.

Перед наружной рекламой появились непростые задачи в 2023 году. На рынке появляются новые бренды, а потребительские привычки меняются.

Восток-Медиа

Участники отрасли обсудили на бизнес-завтраке в Москве, как сориентироваться в этом поле и поднять охваты. Темы, которые поднимали на мероприятии: чего ждет потребитель, какие изменения произошли за 2023 год и как нужно правильно планировать рекламные кампании.

«Тренд на безопасность, на контроль, понимание того, что выходит огромное количество новых брендов. И вот с этим профессиональным рекламщикам нужно уметь жить», — обратил внимание руководитель компании «Восток-Медиа», председатель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин.

Восток-Медиа

Важнейшее мероприятие для участников рекламного рынка

Глава «Восток-Медиа» добавил, что на московской встрече шла речь и о важнейшем для отрасли мероприятии, которое состоится в Подмосковье. Там пройдет Международный Конгресс по наружной рекламе. Он стартует 21 сентября и продлится два дня.

В рамках конгресса поднимут другие важные для рынка темы. Операторы, пиарщики, рекламодатели поделятся опытом и ценными кейсами. По словам председателя Союза операторов наружной рекламы, это будет огромная, интересная, во многом научная деятельность, которая состоится на территории Московской области.

«Главная цель его проведения — это профессиональное развитие рынка наружной рекламы России», — подчеркнул Митрюшин.

Восток-Медиа

Международный Конгресс по наружной рекламе проходит с 2005 года. Событие стало крупнейшим в России отраслевым мероприятием с мировым именем. Площадка собирает операторов, федеральные и локальные рекламные агентства, рекламодателей, исследовательские компании и представителей государства. Конгресс посещают иностранные гости. Участники события обсуждают наиболее актуальные вопросы отрасли и знакомятся с российским и заграничным опытом.

В этом году мероприятие проведут в 12-й раз. Международный Конгресс по наружной рекламе состоится при поддержке ключевых игроков рынка и индустриальных ассоциаций. Узнать больше подробностей о событии можно на официальном сайте.