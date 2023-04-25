Общество 25 апреля 2023, 13:46 Международная летняя театральная школа пройдет в Подмосковье с 20 июня по 18 июля Пресс-служба Международной летней театральной школы

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Международная летняя театральная школа пройдет в доме творчества СТД РФ «Звенигород» с 20 июня по 18 июля 2023 года. Масштабный образовательный проект в театральной сфере создали для молодых профессиональных актеров из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

У Международной летней театральной школы нет аналогов не только в России, но и в мире. За долгую историю проекта в нем поучаствовали более 1000 молодых актеров из 60 стран и свыше 100 российских городов.

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Председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин является идейным вдохновителем и неизменным художественным руководителем Школы с момента ее создания.

Пресс-служба Международной летней театральной школы

Программа обучения Международной летней театральной школы СТД РФ, которую будут проводить в 16-й раз, представляет собой интенсивный одномесячный образовательный курс. В него входят мастер-классы и тренинги, а также лекции по основным профессиональным дисциплинам.

Участников проекта ждут занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, контактной импровизации, вокалу, ритмике, современному танцу, фехтованию и сценическому бою. Педагогами Школы выступят ведущие специалисты из лучших российских вузов.

Единый образовательный процесс включает постановку пяти разножанровых спектаклей: двух драматических, кукольного, хореографического и экспериментального.

Режиссерами 16-й Школы станут Александр Кузин, Анна Иванова-Брашинская, Кирилл Вытоптов, Александр Артемов и Александра Рудик. Традиционно в отдельную программу войдут творческие встречи с мастерами отечественного театра.

Выпускные спектакли Школы покажут на популярных театральных площадках Москвы и Подмосковья: в Театральном центре СТД РФ «На Страстном», в Боярских палатах СТД РФ, в Истринском драматическом театре и Московском областном театре драмы и комедии. Для обучающихся в Международной летней театральной школе СТД РФ предусмотрена обширная культурная программа, в том числе просмотр постановок столичных театров, посещение музеев и знаковых культурных мест Москвы.

Пресс-служба Международной летней театральной школы

Стать участниками Международной летней театральной школы могут артисты моложе 35 лет, которые получили профессиональное образование. Организаторы оплачивают все расходы, связанные с проведением Школы, в том числе образовательную и культурную программу, проживание и питание. Участников проекта отбирают на конкурсной основе с учетом профессиональных данных.

Летняя театральная школа отличается внушительной географией. За годы существования образовательный проект освоил почти все виды и жанры сценического искусства.

Главная цель Школы — объединить лучших представителей молодого поколения современной театральной сферы для обучения, обмена опытом и формирования нового творческого продукта на основе традиций, созданных русским театром.

Масштабный образовательный проект реализуют при содействии Минкультуры России и подмосковного министерства культуры в рамках госпрограммы поддержки русских театров стран СНГ.