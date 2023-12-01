Общество 01 декабря 2023, 23:52 Методику учета доходов изменили. Пенсионеров пересчитают по-новому Экономист Фарафонов: новая методика позволит быстрее индексировать пенсии Unsplash

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С 1 декабря Федеральная служба государственной статистики изменила методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов. Эксперты предположили, что такая мера позволит уточнить индексации пенсий в одном или нескольких регионах. Подробно об этом — в материале «360».

Что изменится в методике Росстата

Ведомство введет новые формы отслеживания численности пенсионеров и назначенных им выплат, сообщило РБК со ссылкой на приказ Росстата от 17 ноября. Согласно документу, всего введут три формы федерального статического наблюдения.

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Первая — № 94 — отразит данные о количестве пенсионеров и суммах назначенного им обеспечения. Вторая — № 94-Н — включит сведения о численности неработающих пенсионерах и суммах выплат для них. Последняя — № 94-Р — покажет информацию о работающих пенсионерах, их среднемесячной зарплате, ином доходе и пенсии.

Уточняется, что данные по форме предоставляют территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования.

Новые регистры учета более детально отразят все виды пенсионного обеспечения, существующие в России, объяснил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Такие формы позволят точнее оценить нагрузку по выплатам «в рамках макроэкономической модели по регионам».

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Увеличится ли размер пенсий

Изменение методики поспособствует более точному расчету размера пенсионных выплат как работающих, так и неработающих пенсионеров с учетом дополнений отдельных категорий получателей выплат, рассказала News.ru доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она не решилась утверждать, что это поспособствует увеличению самих пенсий.

Данные и методики Росстата слабо влияют на размер фактической выплаты, если только в части расчета инфляции, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он напомнил, что государство само обязало себя индексировать выплаты пожилым людям. Если официальная инфляция пойдет «вразнос», то расходы из госбюджета на пенсии — тоже.

По мнению специалиста, в основном люди получают или не получают более высокие выплаты, исходя из формулы начисления, которая учитывает их официальный доход в прошлые годы, стаж и пенсионный коэффициент, который индексируется по инфляции. Также на сумму выплат способен повлиять статус работающего пенсионера.

Экономист Анатолий Фарафонов в беседе с «Аргументами и фактами» назвал приказ Росстата одним из первых шагов по изменению статического наблюдения, который позволит быстрее и качественнее производить индексации пенсий.

Возможно, в конечном счете это позволит с некоторой периодичностью и чаще, чем это происходит сейчас, индексировать пенсии работающим пенсионерам. Анатолий Фарафонов экономист

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Что сказал Росстат

В Росстате «Российской газете» сообщили, что в целом никаких глобальных изменений не произойдет. Ранее численность пенсионеров учитывалась по данным ПФР, а сейчас — Социального фонда, который заработал в России с начала 2023 года. Поэтому с декабря в статистике лишь формализуют отдельные моменты статистического учета.

Полная статистика по пенсионерам выходит раз в год — весной. В ней указаны сведения о неработающих и работающих людях, их доходах, занятиях, увлечениях, жилищных условиях и многом другом.

По данным Росстата, после назначения пенсии продолжают работать 17,8% россиян. Среди наиболее активных на рынке труда значатся военные пенсионеры. Большинство из них получает право на выплаты в 45 лет, но они продолжают трудиться в гражданских профессиях. При определенном стаже военные пенсионеры получают право на две выплаты сразу.