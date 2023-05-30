Общество 30 мая 2023, 12:00 Место, чтобы избавиться от тревоги. В России появился портал, который поможет в борьбе с тревожным расстройством ТАСС

Читать 360tv в

Специальный проект для людей, борющихся с тревожным расстройством, создали в России. Справиться с проблемой людям поможет портал «Территория без тревоги».

Эпидемия XXI века

Тревожные расстройства заслужили звание эпидемии XXI века по нескольким причинам. По данным издания «Консилиум Медикум», каждый четвертый житель Земли хотя бы раз в жизни сталкивался с этой проблемой.

Реклама

Тревогу испытывают 70-90% пациентов общей медицинской практики. Каждый год заболеваемость тревожным расстройством в мире достигает 17,7%.

По словам экспертов, число таких пациентов растет, поскольку большинство людей даже не догадываются о диагнозе. Тревожное расстройство может коснуться каждого, но не каждый осознает его на начальном этапе. Кроме того, несмотря на распространенность проблемы, она по-прежнему мало изучена.

«Важно отметить, что диагностика тревожных расстройств сильно затруднена. Человек с тревожным расстройством не понимает, что он болен, и не может своевременно продиагностировать себя. На приеме у врача часто не хватает времени углубиться в детальную диагностику состояния», — рассказал директор ГБУЗ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук Алексей Безымянный.

Что такое тревожное расстройство

Тревожное расстройство — это состояние, при котором тревога перестает приносить пользу и становится постоянной, пояснила доктор медицинских наук, президент международного общества «Стресс под контролем» Елена Акарачкова. У человека ухудшаются самочувствие, нарушается сон, появляются другие жалобы. Это приводит к массе проблем, в том числе на психологическом уровне, отметила специалист.

ТАСС

Как распознать

По данным медиков, чаще всего тревожное расстройство диагностируют у людей младше 35 лет. Мужчинам такой диагноз ставят в два раза реже, чем женщинам.

Предрасположенность к тревожному расстройству есть у перфекционистов, стремящихся быть лучшими во всем, у людей с расстройством пищевого поведения, а также у тех, кто не может наладить режим сна или постоянно испытывает напряжение на работе и дома. Главные симптомы тревожного расстройства: состояние общей устойчивой тревоги, хроническая усталость, потеря концентрации, учащенное сердцебиение.

Методы борьбы

Современная медицина умеет эффективно бороться с тревожными расстройствами. Столкнувшимся с проблемой специалисты советуют искать причину тревоги, прислушиваться к своему организму и следить за дыханием.

Помочь в лечении могут решение математических задач и творчество. Кроме того, необходимо позволять себе отдыхать. Еще один способ — фиксировать свои чувства и переживания, объяснять причину тревоги и перечитывать записи через пару часов. Это поможет иначе взглянуть на ситуацию и найти новые пути решения.

Врач может назначить пациенту медикаментозную терапию, например, противотревожные препараты, рассказала президент общества «Стресс под контролем». Среди наиболее безопасных вариантов специалисты могут рассматривать такой препарат, как «Афобазол».

«И в дальнейшем, по мере стабилизации состояния, врач начинает рекомендовать немедикаментозные методы из тех, что понятны пациенту. Кому-то понятно нормализовать свой сон, кому-то понятно изменить образ питания», — объяснила Акарачкова.

Вовремя обратиться за помощью

При тревожном расстройстве главное — вовремя признать проблему и обратиться за квалифицированной помощью. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя.

Распознать тревожное расстройство на раннем этапе поможет портал «Территория без тревоги». Он позволит увидеть проблему не только у себя, но и у близких.

Создатели социального проекта собрали и структурировали качественную и применимую на практике информацию о тревоге. На портале можно пройти диагностические тесты и посмотреть видеоролики с ведущими экспертами здравоохранения о проблеме.

Через «Территорию без тревоги» можно проконсультироваться у невролога или психиатра. Ресурс позволяет задать вопрос специалисту или получить телемедицинские услуги. В разработке портала участвовали ведущие психологи, неврологи и психиатры страны.

Что говорят специалисты о портале

По словам президента общества «Стресс под контролем», ресурс помогает человеку в состоянии тревоги осознать и понять, что проблема есть. Дальше он может принять решение, куда идти и к кому обращаться, отметила Акарачкова. Доктор медицинских наук добавила, что ей было приятно поучаствовать в создании «Территории без тревоги».

«Я поделилась своим опытом, рассказав о стадиях развития тревожного расстройства и как необходимо модифицировать образ жизни, чтобы избавиться от тревожного расстройства», — сообщила специалист в ходе экспертного совета «Тревожные расстройства — эпидемия XXI века».

ТАСС

Участие в создании портала принял главный научный сотрудник, руководитель группы психиатрических исследований ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», доктор медицинских наук Олег Зайцев. По его словам, «Территория без тревоги» поможет не только пациентам, но и врачам, освободив время на приеме.

«Действительно, очень хороший социальный проект, который многим поможет в решении проблем в повседневной жизни, так как тревожное расстройство значимо ухудшает качество жизни наших пациентов и касается всех сфер», — подчеркнул Зайцев.

Замдиректора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, доктор медицинских наук Марина Журавлева не участвовала в проекте, но ознакомилась с ним. Профессора приятно удивило, насколько грамотно, доступно и качественно представлена информация на портале.

«Действительно, ни один из вопросов не остался в стороне, и пациент может найти информацию о различных тематиках, которые его могут волновать», — обратила внимание Журавлева.

Алексей Безымянный назвал «Территорию без тревоги» социально значимым и ориентированным на пациентов порталом. Ресурс закрывает множество проблем по информированию, консультациям и диагностике тревожного расстройства, заявил кандидат медицинских наук.

«Вы знаете, когда заходишь на данный портал, вы можете услышать голос диктора „Вы в правильном месте“. Подтверждаю — это именно правильное место, чтобы избавиться от тревоги», — подытожил спикер.