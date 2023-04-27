Общество 27 апреля 2023, 11:47 «МегаФон» снял научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время» Кадр из анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время»

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Компания «МегаФон» выпустила первый сезон научно-фантастического анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время». Его премьера состоялась на «Кинопоиске» 27 апреля.

Для создания сериала использовался игровой движок Unreal Engine 5. Благодаря его технологиям можно видеть персонажей анимационной ленты на съемочной площадке в реальном времени. Кроме того, герои оказываются в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Это позволяет сделать работу с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально похожей на съемки обычного фильма.

Главной героиней сериала «Ева. Связь сквозь время» стала андроид из далекого будущего по имени Ева. Она стремится спасти человечество от техногенной аномалии.

Фильм перемещает зрителя в разные исторические периоды. Чтобы воссоздать на экране Флоренцию эпохи Возрождения, дореволюционный Кронштадт и античные Сиракузы, к работе привлекли экспертов. Основой для каждой локации стали настоящие топографические данные. Зрители сериала услышат аутентичные языки — итальянский и древнегреческий.

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Татьяна Гура напомнила, что Ева — это действующий виртуальный помощник абонентов. Она отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам и защищает от угроз в интернете.

Как пояснила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям, «МегаФон» решил попробовать популяризировать технологичное решение, лежащее в основе функционала Евы, не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. По ее словам, с помощью анимационного сериала компания хочет сформировать вокруг Евы собственную киновселенную. Это поможет очеловечить технологию, добавить ей чувств и эмоций, отметила представитель сотового оператора.

Героев и анимацию для сериала «Ева. Связь сквозь время» создавала творческая команда It's Alive Studio. За сценарий и режиссуру отвечали Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio.

Все мужские роли в сериале сыграл актер Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Алена Кахута и Роман Евдокимов озвучили персонажей.