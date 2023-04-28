Общество 28 апреля 2023, 11:22 «МегаФон» первым предложил бизнесу отечественный продукт для кроссоблачного переноса IT-сервисов rawpixel.com / Freepik

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Компания «МегаФон» первой предложила корпоративным клиентам продукт для кроссоблачного переноса IT-сервисов, созданный на базе инструментов кроссплатформенной миграции MIND Software — отечественного разработчика программного обеспечения. Автоматизированный, универсальный и защищенный инструмент для переноса виртуальной инфраструктуры стал доступен в «МегаФон Облаке».

Благодаря отечественному решению процессы миграции с одной инфраструктуры на другую, в том числе с физических серверов и зарубежных облачных платформ, стали проще. Продукт «МегаФона» позволяет бизнесу перенести виртуальные сервера между зарубежными и российскими системами виртуализации в любых сочетаниях. Решение построено на базе технологий, которые поддерживаются операционными системами Windows и Linux.

Как отмечается, новый инструмент в «МегаФон Облаке» делает автоматическими 95% рутинных операций. Благодаря отечественной технологии миграция становится простой и предсказуемой по времени. Качественный результат не зависит от того, между какими платформами происходит перенос данных. Инфраструктура переносимого сервиса продолжает функционировать в обычном режиме во время всего процесса миграции.

Директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александр Осипов отметил, что уход крупных зарубежных IaaS- и PaaS-провайдеров с российского рынка повысил спрос на импортонезависимые аналоги и инструменты, позволяющие оперативно перенести IT-инфраструктуру на альтернативную платформу.

«В партнерстве с компанией MIND Software мы предоставляем клиентам индивидуальные сценарии миграции, что позволяет решить даже самые сложные задачи», — подчеркнул Осипов.

Новый продукт подойдет не только крупному, но и малому и среднему бизнесу. Для небольших компаний тоже актуально применение гибридных моделей при миграции между облачными сервисами.

«МегаФон Облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. Сервис позволяет размещать государственные информационные системы, в том числе относящиеся к критической информационной инфраструктуре, а также информационные системы финансового сектора. Решение MIND Software включено в Реестр российского программного обеспечения.