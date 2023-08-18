Общество 18 августа 2023, 16:45 «Мечты должны сбываться». Жительница Самарской области выиграла семейный кроссовер от «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки»

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Сеть магазинов «Пятерочка» подвела итоги акции «Без забот на год вперед», в рамках которой компания разыграла более 2000 ценных призов. Главный приз, новый автомобиль, выиграла 42-летняя жительница поселка городского типа Рощинский в Самарской области Ирина.

В середине августа женщина стала счастливой обладательницей семейного кроссовера C-класса. Ключи от новой машины торжественно вручили в магазине, где Ирина обычно делает покупки. Жительница Самарской области рассказала историю выигрыша, отметив, что часто ходит за продуктами в «Пятерочку», поскольку это один из немногих хороших магазинов формата «у дома» в ее поселке.

Об акции я узнала в приложении «Пятерочка», изучая актуальный каталог товаров, и поскольку принять участие не составляет никакого труда, мы с мужем решили попробовать. Когда мне сообщили о выигрыше, я просто не могла поверить, что это происходит со мной. Я была без ума от счастья! До сих пор не верится, что я выиграла автомобиль. После такой удачи буду стараться участвовать чаще в подобных проектах. Ирина обладательница главного приза в акции «Без забот на год вперед»

Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки»

Приз от торговой сети стал для победительницы буквально подарком судьбы, поскольку в ее семье давно собирались обновить автомобиль. К тому же, это первый крупный выигрыш в жизни женщины.

Попытать удачу мог каждый посетитель «Пятерочки», купивший товары на сумму от 300 рублей. Акция, к которой присоединились тысячи покупателей, проходила во всех магазинах сети. Узнать о статусе розыгрыша можно было в личном кабинете на сайте.

Руководитель управления трейд-маркетинга сети «Пятерочка» Надежда Сидорова отметила, что компания уже не первый год проводит акции и исполняет заветные мечты покупателей. Благодаря этому тысячи людей стали обладателями различных призов: автомобилей, собственного жилья, крупных денежных сертификатов, электронных товаров и других ценных подарков.

Реализуя подобные проекты, мы не просто дарим возможность выиграть материальный подарок, совершая повседневные покупки. Это еще и возможность напомнить, что чудеса случаются, а мечты могут и должны сбываться! Мы стараемся проводить больше интересных розыгрышей, чтобы каждый человек мог испытать свою удачу. Такие акции позволяют превратить поход в магазин в увлекательную игру, в которой помимо необходимых продуктов и товаров для дома можно стать обладателем нового автомобиля, например, как случилось с нашей победительницей. От лица компании поздравляю семью Ирины с полезным выигрышем, а другим участникам желаем удачи в следующих наших акциях. Надежда Сидорова руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка»

Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки»

Покупатели могли выиграть не только семейный кроссовер, но и другие подарки: сертификаты на покупки в «Пятерочке» на сумму 3000 рублей, годовой запас любимых продуктов, а также сертификаты на покупку бытовой техники или парфюмерии, портативную электронику и бытовую технику.

Все подробности об акции, условиях участия и информация о победителях размещены на сайте.

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