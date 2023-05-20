Эксклюзив 20 мая 2023, 20:21 Мастерскую неизвестного художника обнаружили на чердаке дома в Мариуполе Строители нашли оборудованную камерами мастерскую художника в доме в Мариуполе

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Во время работ по восстановлению здания в историческом районе Мариуполя подмосковные строители обнаружили мастерскую неизвестного художника. В ней было много полотен мастера, а среди прочего обнаружили и загадочные камеры видеонаблюдения. Корреспонденты «360» побывали на месте.

«В советское время для наблюдения за воздушным пространством и вражескими самолетами строили вот такие теремки с обзором на 360 градусов. После того, как война закончилась, мы продолжили такое строительство в целях защиты города», — рассказал один из строителей.

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В помещении — много картин мастера. Пока что не удалось установить его личность, сам художник пока не объявился.

«Здесь стояли камеры с высоким разрешением с передачей по Wi-Fi информации. До 4,5 километра камера видела надпись в паспорте», — отметил строитель.

Помещение чердака вскрывали с полицией, сделали опись имущества, ничего не трогали. Камеры изымали представители комендатуры ДНР, пояснил рабочий.