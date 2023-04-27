Общество 27 апреля 2023, 16:28 Машина времени не нужна. Как оказаться в XVI веке, отправившись в Тулу

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Оказаться в XVI веке и прогуляться по стенам древней крепости. Отмотать еще три столетия и узнать все о мировой и российской промышленности, а после — насладиться современным искусством. Звучит как фантастика, но это уже реальность, для которой не понадобится машина времени — достаточно отправиться в Тулу.

Корреспондент «360» Эльдар Рахимов посетил несколько интересных локаций в городе. Первым делом ведущий отправился в XVI век — именно тогда построили Тульский кремль.

Посетители этого места смогут увидеть лучшие традиции русского зодчества: мощеные улицы, кружевные храмы и мощное каменное укрепление. Тульский кремль — это настоящая непреступная крепость.

Эльдар напомнил, что всего в России около 50 кремлей, причем каждый из них уникален. Например, Тобольский — единственный каменный кремль во всей Сибири. Псковский считается самой мощной российской крепостью, так как выдержал 26 осад.

«Все это наша история, и прикоснуться к ней легко — достаточно купить билет», — отметил корреспондент.

Тульский кремль притягивает не только туристов, но и местных жителей. Здесь невозможно соскучиться — вместо монотонного рассказа посетителям предлагают интерактивные экскурсии, настоящие театрализованные представления и квесты.

Туристы, приехавшие посмотреть на Тульский кремль, могут получить не только положительные эмоции, но и приятный бонус — «приветы» на счет. Эти бонусные баллы начисляет платежная система «Мир» за выполнение заданий в приложении «Привет, Мир!», в котором есть список мест для туристических маршрутов.

Приветы начисляют за покупки по карте «Мир» в кассах музеев, заповедников и парков. Бонусами можно оплатить экскурсию, мастер-класс или частично покрыть проживание в отеле. Чтобы получать «приветы» и экономить в путешествиях, можно зарегистрироваться в программе лояльности через приложение «Привет, Мир!».

Тула является одним из старейших промышленных центров России. Именно здесь основали первые железоделательные заводы и развили кузнечное дело. Поэтому следующая локация, которую стоит посетить в Туле, — Музей станка.

Здесь можно узнать, как человечество шаг за шагом прошло путь от ручного труда до изобретения станков с цифровым управлением. Станок в этом музее — не просто элемент экспозиций, а символ, связывающий технический прогресс, человеческий труд и современное искусство.

Гости музея могут проследить за всеми этапами развития мировой индустриализации от XVI века до современности. Посетителям предлагают три основные мультимедийные экскурсии: «Тула — мастерская России», «История промышленности» и детский квест «Экскурсия Станочка и Шпинделя».

После Музея станка можно побывать в Тульском историко-архитектурном музее. Местные жители называют его просто ТИАМ.

Музей находится в самом центре Тулы в старинных особняках. Владельцем одного из них был аптекарь Константин Крафт. Сегодня «Дом Крафта» — это небольшое по площади выставочное пространство, в котором при этом создают громкие и амбициозные проекты.

За осмотр достопримечательностей Тулы корреспондент «360» получил 15 «приветов» от платежной системы «Мир». Заработать еще больше бонусов можно, посещая города из списка в приложении «Привет, Мир!».