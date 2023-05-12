Эксклюзив 12 мая 2023, 13:16 «Мало ты Россию ненавидишь, русофоб!» О потугах беглецов и чуме украинства Писатель Беседин: русофобия, на которой густо замешано украинство, — форма безумия Писатель Виктор Шендерович* в Москве, 2010 год / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Писательницу Линор Горалик исключили из программы международного литературного фестиваля, проходящего в Эстонии, после протеста украинских поэтесс. Спустя несколько дней уехавшего из России журналиста и прозаика Виктора Шендеровича* облили кетчупом в Вильнюсе активисты с украинскими флагами. О русских беглецах, которых никогда не примут на Западе, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Они хотят быть своими там, на Западе, но этого никогда не получится. Кто эти они? Так называемые российские интеллектуалы, величающие себя либералами, хотя с либерализмом ничего общего не имеющие. Последние случаи Линор Горалик и Виктора Шендеровича* это вновь показали и доказали.

Напомню, Линор Горалик выгнали с литературного фестиваля в Эстонии. Сделали это украинские литераторки Гусейнова и Грувер. Чем, по их мнению, провинилась Горалик?

Видимо, она недостаточно русофобка, мало выпустила критических снарядов в адрес русских. Притом что сама Линор родилась в Днепропетровске, жила в Израиле, а в России последовательно критиковала все и вся, отстаивая соответствующий дискурс.

Линор Горалик (при рождении — Юлия Борисовна Горалик) — писательница, поэтесса, переводчица и художница. Родилась 9 июля 1975 года в Днепропетровске / YouTube

Следом — к слову, опять же в Прибалтике — досталось Виктору Шендеровичу*. В Вильнюсе его облили кетчупом украинские активисты (назовем их так).

Кто такой Шендерович* и каковы его взгляды, полагаю, разъяснять не надо. И все равно, как видим, ну мало он ненавидит русских! Бедный. Отчего так?

Все просто: русофобия, на которой густо замешано украинство, — это форма безумия, своего рода воинствующая ересь, а ее адепты — сектанты, которые никогда не остановятся, пока не уничтожат объект и субъект ненависти.

Причем ненависть эта полностью подчиняет и контролирует безумца: он ее слуга и даже раб. И чтобы воспитать такого биоробота, понадобились десятилетия психологических экспериментов и манипуляций. Картинка в духе фантастических боевиков, где в инкубаторах выращивают специальных берсеркеров.

Ну а что до российских интеллектуалов (так они себя нарекли), то все их потуги выглядят откровенно нелепо и далеко. Во-первых, потому что предателей никто не любит — их используют, а затем попросту сливают.

Во-вторых, по факту, их функционал весьма ограничен, и своими для чужих они никогда не станут. Хотя бы потому, что для Запада русский интеллектуал, художник (в широком смысле слова) был всегда интересен в первую очередь тем, что выступал тараном внутри российского государства — тараном, которого со временем превращали в жертву на заклание. И только.

Шендерович* уехал из России до начала СВО / YouTube

В этом контексте, к слову, я переживаю за Максима Кантора, который совсем недавно заявил, что, мол, не чересчур ли для русских беглецов (эмигрантов) требовать от Запада для Украины ракет, которыми станут убивать русских?

Для многих — не чересчур, Максим. Они ведь тоже поражены чумой ненависти. Они в тренде.

Ну а рецепт? Все просто — его дал великий Алексей Балабанов: «Главное — найти своих и их держаться».

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.