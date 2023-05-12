12 мая 2023, 13:16
«Мало ты Россию ненавидишь, русофоб!» О потугах беглецов и чуме украинства
Писатель Беседин: русофобия, на которой густо замешано украинство, — форма безумия
Писательницу Линор Горалик исключили из программы международного литературного фестиваля, проходящего в Эстонии, после протеста украинских поэтесс. Спустя несколько дней уехавшего из России журналиста и прозаика Виктора Шендеровича* облили кетчупом в Вильнюсе активисты с украинскими флагами. О русских беглецах, которых никогда не примут на Западе, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».
Далее — прямая речь.
Они хотят быть своими там, на Западе, но этого никогда не получится. Кто эти они? Так называемые российские интеллектуалы, величающие себя либералами, хотя с либерализмом ничего общего не имеющие. Последние случаи Линор Горалик и Виктора Шендеровича* это вновь показали и доказали.
Напомню, Линор Горалик выгнали с литературного фестиваля в Эстонии. Сделали это украинские литераторки Гусейнова и Грувер. Чем, по их мнению, провинилась Горалик?
Видимо, она недостаточно русофобка, мало выпустила критических снарядов в адрес русских. Притом что сама Линор родилась в Днепропетровске, жила в Израиле, а в России последовательно критиковала все и вся, отстаивая соответствующий дискурс.
Следом — к слову, опять же в Прибалтике — досталось Виктору Шендеровичу*. В Вильнюсе его облили кетчупом украинские активисты (назовем их так).
Кто такой Шендерович* и каковы его взгляды, полагаю, разъяснять не надо. И все равно, как видим, ну мало он ненавидит русских! Бедный. Отчего так?
Все просто: русофобия, на которой густо замешано украинство, — это форма безумия, своего рода воинствующая ересь, а ее адепты — сектанты, которые никогда не остановятся, пока не уничтожат объект и субъект ненависти.
Причем ненависть эта полностью подчиняет и контролирует безумца: он ее слуга и даже раб. И чтобы воспитать такого биоробота, понадобились десятилетия психологических экспериментов и манипуляций. Картинка в духе фантастических боевиков, где в инкубаторах выращивают специальных берсеркеров.
Ну а что до российских интеллектуалов (так они себя нарекли), то все их потуги выглядят откровенно нелепо и далеко. Во-первых, потому что предателей никто не любит — их используют, а затем попросту сливают.
Во-вторых, по факту, их функционал весьма ограничен, и своими для чужих они никогда не станут. Хотя бы потому, что для Запада русский интеллектуал, художник (в широком смысле слова) был всегда интересен в первую очередь тем, что выступал тараном внутри российского государства — тараном, которого со временем превращали в жертву на заклание. И только.
В этом контексте, к слову, я переживаю за Максима Кантора, который совсем недавно заявил, что, мол, не чересчур ли для русских беглецов (эмигрантов) требовать от Запада для Украины ракет, которыми станут убивать русских?
Для многих — не чересчур, Максим. Они ведь тоже поражены чумой ненависти. Они в тренде.
Ну а рецепт? Все просто — его дал великий Алексей Балабанов: «Главное — найти своих и их держаться».
* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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