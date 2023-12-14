14 декабря 2023, 11:28
Малиновый пиджак или национальный костюм? Чем привлекают внимание на предстоящей пресс-конференции Путина
Журналист «360» Кононова показала закулисье пресс-конференции Путина
В Гостином Дворе собралось очень много журналистов, некоторые из них прибыли из отдаленных уголков России, чтобы принять участие в пресс-конференции президента Владимира Путина. Корреспондент «360» Елена Кононова рассказала, чем решили привлечь внимание главы государства ее коллеги.
Национальный костюм и малиновый пиджак
Журналисты прибыли в Москву ранним утром, чтобы перед мероприятием пройти все проверки. Меры безопасности в Гостином Дворе усилили. Представители СМИ не могут приносить с собой огромные баннеры и ватманы для привлечения внимания. Разрешены только таблички формата альбомного листа.
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Выпускающий редактор Дарья Пишунова прилетела с Сахалина. Она рассказала, что привыкла летать в Москву по 8,5 часа.
Успеваешь поделать дела, почистить память на телефоне, написать статьи, поучиться.
Дарья Пишунова
журналистка
Она рассказала, что для привлечения внимания взяла с собой только три инструмента — ручку, блокнот и неограниченную фантазию. При этом акцент в образе все же сделала — разбавила его ярким малиновым пиджаком.
Кононова также побеседовала с представительницей Мордовии — главным редактором местной газеты Мариной Девятовой. Она приехала в Москву на пресс-конференцию президента в национальном костюме. Ее наряд — реальная копия музейного экспоната, сделанная вручную.
«Я хотела, чтобы этот костюм придал мне сил. Я реально думаю, что в этом костюме сила нашего рода, нашего села и всего мордовского народа», — подчеркнула главред.
Проблемы Дальнего Востока
Корреспондент телеканала «Колыма плюс» Александр Орлов приехал из Магаданской области. Он рассказал, что перед поездкой у них в редакции состоялся мозговой штурм. В редакции они определили для себя два вопроса, которые хотят президенту. Речь идет о северных надбавках, которые получают все жители Дальнего Востока, и субсидировании авиаперевозок.
Это то, что всегда было и будет актуально для нашего региона. Ведь нам, отдаленным районам, важно иметь связь с «большой землей». Она у нас есть, у нас есть субсидированные перевозки в Москву. Но при этом мы платим огромные деньги за перелет внутри нашего округа.
Александр Орлов
Корреспондент телеканала «Колыма плюс»
Он пояснил, что из Магадана в Москву и обратно местные жители могут слетать, условно, за 20 тысяч рублей. При этом из Магадана в Хабаровск уйдет примерно 40 тысяч рублей на авиабилет только в одну сторону.
Елена Кононова выразила надежду на то, что у съемочной группы «360» тоже появится возможность задать вопрос Путину.
Журналистика
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Владимир Путин
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