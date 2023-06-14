Общество 14 июня 2023, 14:02 «Мальчишка сможет преодолеть трассу „Формулы-1“». Ротенберг — о внедрении симуляторов в автоспорт Бизнесмен Ротенберг рассказал о развитии геймдева в России Телеканал «360»

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Основатель и руководитель программы по развитию российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг рассказал «360», как развивается российский геймдев. По его мнению, необходимо соединять спорт и IT-технологии. Симуляторы уже давно работают, но хорошо, если это станет отдельным видом спорта. Его компания двигается как раз в этом направлении и представила на Петербургском международном экономическом форуме целых восемь бюджетных симуляторов.

«Вот в Казани провели фиджитал-турнир, и сначала выступали те, кто на симуляторах, — и мы то же самое хотим делать в автоспорте. Для меня это интересно, и мы хотим продвигаться», — рассказал Ротенберг.

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Бизнесмен подчеркнул, что спортсменам важно развиваться гармонично — то есть не просто сидеть на симуляторе, а, например, делать подводящие упражнения.

«Садишься за руль — такой же тормоз, газ, сцепление — и едешь по трассам, которые на экране. Прежде чем выйти на старт, нужно изучить трассу, каждый поворот, и наши гонщики тоже это делают, чтобы лучше потом проехать вживую», — добавил предприниматель.

Он также рассказал, что компания старалась создать негромоздкие симуляторы, чтобы их легко транспортировать и в одной комнате можно было поставить хоть несколько таких, и сделать их доступными по цене. Благодаря подобным технологиям «не только гонщики, но и мальчишки могут преодолеть трассу „Формулы-1“».

Симуляторы важно использовать для обучения детей правилам дорожного движения, подчеркнул Ротенберг. По его мнению, это более эффективно, чем, к примеру, обучение по карточкам.

Пока его компания занимается созданием моделей для автоспорта, но Борис Ротенберг подчеркнул, что симуляторы можно создавать и для других сфер. В этом он видит большой потенциал.