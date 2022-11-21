Эксклюзив 21 ноября 2022, 19:27 Маяк, освещающий путь в будущее. России нужны национальные идеи, объединяющие все поколения Публицист Новоселов: России нужны национальные идеи, объединяющие людей РИА «Новости»

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Популяризацию патриотических идей в России не нужно ограничивать школой, равно как и во всем использовать лишь объединяющую идею Победы в Великой Отечественной войне. Таким мнением с «360» поделился публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке.

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Далее — прямая речь.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян недавно сказала, что России нужны не только законы против фейков в СМИ, но и законы, устанавливающие уголовную ответственность для всех должностных лиц, имеющих отношение к спецоперации, — будь то в армии, промышленности или на производстве — за заведомое введение в заблуждение вышестоящего начальства.

Кто-то приукрашивает в отчете положение дел, а его начальник убирает упоминания о недочетах, на следующем уровне немного преувеличивают достижения, в результате высшее руководство получает информацию, которая далека от реальности.

Это можно назвать системной проблемой бюрократического аппарата в России. В 1990-х и 2000-х многие шли туда ради власти и привилегий, и сейчас эти люди уже сделали карьеру и занимают руководящие должности среднего, а иногда и высшего звена. Оппортунисты стараются показать свои достижения в самом выгодном свете или просто говорят начальству то, что оно хочет слышать.

Одна из причин этого — отсутствие в России государственной идеологии и национальных целей, которые разделяло бы все население. Капиталистические ценности ставят во главу угла личные потребности, а не потребности общества, и многие люди, чей образ мыслей сформировался в 1990-е и 2000-е, ставят свои личные желания и хотелки выше государственных нужд.

Их главная цель — построить лучшее будущее для себя, а не для России. Да, многие такие люди уже покинули нашу страну, но кто-то и остался. Поколение людей, рожденных в 70-х и 80-х годах, становится одним из самых влиятельных в России. И именно в этом поколении, которое наблюдало распад СССР и крах коммунизма, циников сейчас больше всего.

Более того, этот цинизм распространяется на более молодые поколения, в то время как патриотические ценности продвигаются не столь успешно, и большая часть людей разделяет их не благодаря тому, что они видят в современной информационной и культурной среде, а вопреки.

России нужны национальные идеи, которые будут объединять все поколения и будут продвигаться на государственном уровне. Может быть, не идеология, а набор ценностей, набор больших целей. Что-то большее, чем личные хотелки, что-то, что сможет вытащить тиктокеров и прочих блогеров из цикла бесконечных развлечений и погони за деньгами в настоящую жизнь.

РИА «Новости»

Важность распространения патриотических идей среди молодого поколения нельзя преуменьшить. Объединяющая идея победы в Великой Отечественной войне работает для рожденных в СССР поколений, поскольку там сражались наши отцы и деды.

Однако эту идею нельзя использовать вечно, и для многих сегодняшних школьников Великая Отечественная — то же самое, что война 1812 года для более старших поколений. Это память о великом подвиге прошлого, но это не маяк, освещающий путь в будущее.

Российские власти начали уделять внимание патриотическому образованию, и это начинает давать результаты. Тем не менее популяризацию патриотических идей не следует ограничивать школой, их необходимо масштабно продвигать в информационной среде и культурной сфере, чтобы молодежь восхищалась настоящими героями, а не разукрашенными дегенератами на дорогих машинах.