Эксклюзив 24 августа 2023, 18:27 Лучше не трогать. Стало известно, насколько опасны напугавшие жителей Подмосковья пауки-осы Биолог Хряпин: пауки-осы из Подмосковья не укусят, если их не трогать Lucas van Oort / Unsplash

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Появившиеся в Подмосковье пауки-осы неопасны для человека и не укусят, если не пытаться их потрогать или схватить. Об этом рассказал «360» энтомолог, биолог Роман Хряпин.

Жители Подмосковья стали чаще замечать на участках пауков-ос с необычным окрасом и лапками длиной до пяти сантиметров. Дачники, напуганные редкими насекомыми, стараются держаться от них подальше. Однако Хряпин сообщил, что бояться этих пауков не нужно.

Весьма симпатичный, красивый паук. Он висит себе в паутине, никого не трогает. Если вы будете пытаться его трогать сами, скорее всего, получится следующее: если вам удастся его схватить, то можете получить укус от него. Будет боль держаться, покраснение, припухлость довольно резкая и сильная. Через несколько дней пройдет все без следа. На этом его агрессивное воздействие на вас закончится. Если вы не будете пытаться трогать его, хватать, пытаться задавить, разрушить его паутину, то он так и будет висеть в ней Роман Хряпин энтомолог, биолог

Специалист отметил, что на самом деле такие пауки-осы присутствуют в фауне Московской области более 10 лет. Этот вид перебрался с юга на север в связи с потеплением.

«Основной ареал находиться несколько южнее, конечно же, то есть это где-то юг Черноземной области. Но лет 10 назад он вполне успешно акклиматизировался у нас и время от времени в какие-то годы дает вспышки такого размножения», — рассказал энтомолог.

По словам Хряпина, данных о летальных исходах от укусов пауков-ос нет. Чисто теоретически смерть возможна, но только в случае, если человек, страдающий тяжелой формой аллергии, возьмет насекомое и посадит себе на шею или лицо, пояснил биолог.

Паук его кусает в лицо или в шею. Тогда у него происходит отек дыхательных путей, и он погибает. А так, даже если он укусит аллергика в палец, в ногу, смерть представить от этого укуса тяжело. Роман Хряпин

Энтомолог добавил, что в случае опасности у такого паука есть две стратегии поведения. Если насекомое, вися в паутине, заметит, что к нему кто-то приближается, оно может начать раскачиваться. Таким образом пауки с помощью своего окраса пытаются сбить фокус атаки, пояснил Хряпин.

«Вторая стратегия — она гораздо проще. Он просто падает вниз с паутины, складывая ноги, и где-то там в траве теряется. Но если вы очень настойчивы и начнете его искать, хватать, то он может вас укусить. Потому что паук крупный, хелицеры у него крупные, и просто может прокусить вашу кожу, но тут вы сами виноваты», — подытожил биолог.