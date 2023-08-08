Эксклюзив 08 августа 2023, 04:12 «Людям откликается». Блогер Денис Бойков раскрыл свой секрет успеха Блогер Денис Бойков заявил, что привлечь аудиторию ему помогло стремление быть настоящим Денис Бойков в студии «360» / Телеканал «360»

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Блогер, философ, оратор Денис Бойков в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал, как начинался его творческий путь в социальных сетях. Собеседник Маруси поделился формулой популярности.

Бойков рассказал, что начал вести социальные сети в 2013 году, когда они только начали набирать обороты. На тот момент он учился в высшем военном училище МЧС, тогда и начал снимать Stories для Instagram*. По словам Бойкова, блогерство началось в 2016–2017 годах. Тогда он активно выкладывал в соцсеть ролики о своей жизни.

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«Все знали, что этот веселый задорный Дениска едет на работу. <…> Я показывал то, что умею делать лучше всего — быть настоящим. <…> Что захотел, то и сделал, и это людям начало откликаться», — поделился блогер секретом успеха.

Точкой отправления, по признанию Бойкова, была отметка более трех тысяч подписчиков. В те годы не было законодательства, запрещающего военнослужащим вести социальные сети, и начинающий блогер этим пользовался. Пока однажды его хайп не попал в новости. В 2017 году сотрудник МЧС Бойков проехал по Невскому проспекту на крыше автомобиля. Начальство попросило написать заявление на увольнение по собственному желанию.

«Это был переломный момент. Я не был к этому готов, было страшно. <…> У меня 100 тысяч подписчиков, ничего не понятно, что с этим делать и как дальше жить», — рассказал собеседник Маруси.

Обстоятельства изменились и Денис Бойков все же продолжил служить, о чем позже немного сожалел.

«Слава богу, все переигралось, я продолжил дальше служить. <…> Но теперь понимаю, что надо было „на педали делать“, хорошо бы себя чувствовал еще больше», — поведал блогер.

Бойков философски заметил, что все произошло так, как и должно было. До отметки в полмиллиона подписчиков блогер дошел через год-полтора. Вот тогда он принял осознанное решение оставить службу, что оказалось совсем непросто.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.