Эксклюзив 12 июля 2023, 13:24 «Люди хотят жить экологично». Что изменит появление зарядок для электрокаров возле домов Автомобильный журналист Баканов: зарядки для электрокаров возле домов улучшат экосреду piqsels

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Зарядки для электромобилей будут размещать рядом с домами без разрешения их жильцов. Над таким нововведением начал работать Минстрой России. Автомобильный журналист Петр Баканов в беседе с «360» рассказал, что такое решение может увеличить спрос на электрокары в России, ведь люди хотят жить экологично и пользоваться такими авто, но пока есть неудобства.

Не в тягость, а в радость

Размещение зарядных станций возле жилых домов, по мнению собеседника издания, давно пора было сделать. Сейчас это основной тормоз популяризации электротранспорта для масс.

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«Скажем, купить электромобиль может среднестатистический житель мегаполиса, твердо стоящий на ногах, живущий, допустим, в многоэтажке. Но дальше встает вопрос, где ему заряжать эту технику. Получается, каждый вечер приходится ездить в соседний микрорайон, чтобы найти зарядку. А она может быть занята другим автомобилем. Встает сразу множество вопросов», — отметил Баканов.

Поэтому, подчеркнул специалист, если в новых кварталах либо даже уже существующей городской инфраструктуре, появятся зарядные станции — это, безусловно, плюс.

Это то, что действительно нужно сделать, чтобы эксплуатация электромобилей была не в тягость.

Чего хотят люди?

Спрос на электрокары после увеличения числа зарядных станций может увеличиться, уверен эксперт.

«Как известно, существуют два взаимосвязанных фактора: спрос рождает предложение и предложение тоже может породить спрос», — заявил он.

Баканов подчеркнул, что, конечно, в ближайшем будущем этот спрос не станет сразу же явным и массовым.

«Но поступательное наполнение рынка электротранспортом начнет увеличиваться. Ведь если будет интерес, то будет и спрос. Мы видим, что и топливо дорожает, и в целом люди на самом деле хотят жить экологично. Если создать жителям правильную среду, то и они будут поступать правильно», — сказал журналист.

Создайте, а потом говорите

В свое время еще японцы, когда делали заводы Toyota в России, четко следовали парадигме: хотите, чтобы люди работали эффективно, создайте им соответствующую среду, добавил собеседник канала.

«То же самое и здесь — хотите, чтобы люди пересели на электромобили, создайте подобную среду, а уже только потом можно говорить о запрете, например, транспорта на привычных видах топлива», — заключил спикер.

Как отмечали в Минстрое России, потребность в местах зарядки большая. Член Общественного совета при организации Александр Евсеев предложил установить счетчики электроэнергии, чтобы зарядку оплачивали сами владельцы машин, а не жильцы.