Эксклюзив 19 мая 2023, 18:33 «Лишить упырей возможности монетизировать издевательства». В России предложили внести в УК статьи о пропаганде насилия Депутат Госдумы Журавлев призвал включить в УК статьи о публичной пропаганде насилия violence

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Статьи о публичной пропаганде насилия необходимо включить в Уголовный кодекс РФ, чтобы системно бороться с треш-стримерами. О такой инициативе рассказал «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

Депутат отреагировал на случай в Волгограде, где правоохранители задержали мужчину, избивавшего 18-летнюю девушку во время интернет-трансляции. По данным СУ СК России по Волгоградской области, стример употребил наркотическое вещество и в течение суток наносил пострадавшей удары руками и ногами, а также стрелял в нее из травматического пистолета. В ходе трансляции он заявил, что собирается убить девушку.

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Пользователи Сети сообщили о стриме в экстренные службы. Полиция остановила злоумышленника и предотвратила убийство, пострадавшую госпитализировали.

«Случай как раз показывает, что в России с треш-контентом не забалуешь. Государство занимается отслеживанием такого рода стримов и в автоматическом режиме, и в ручном, и чаще всего авторы оказываются на скамье подсудимых. Это делает Роскомнадзор, а с 2021 года соцсети обязаны и сами выявлять и блокировать опасные видео, чтобы избежать гигантских штрафов», — прокомментировал произошедшее Журавлев.

Оставить треш-стримеров без заработков

По словам депутата, обвиняемому грозит серьезный срок, поскольку он нарушил сразу две статьи Уголовного кодекса: «Похищение человека» и «Покушение на убийство». Обе они тяжелые, поэтому есть шанс, что избивавший девушку стример сядет на долгие 10–15 лет, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне. Однако борьбу с таким злом хотелось бы сделать более системной, обратил внимание лидер партии «Родина».

«И тут, на мой взгляд, можно даже ввести отдельные статьи в Уголовный кодекс РФ за публичную пропаганду насилия. А выявлением должны заниматься не только интернет-эксперты, но и правоохранительные органы в целом. Это вообще весьма популярная сфера цифрового заработка, и нужно работать и в том направлении, чтобы лишить упырей возможности монетизировать свои издевательства над другими людьми — в рамках расследования немедленно блокировать все счета», — подытожил парламентарий.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев призвал наказывать не только треш-стримеров, но и заказчиков и покупателей такого контента. Депутат пояснил, что нельзя карать только одно звено этой цепочки.