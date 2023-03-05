Эксклюзив 05 марта 2023, 22:02 Личность Сталина в истории. Спустя 70 лет после смерти отношение к вождю осталось неоднозначным Историки Юлин и Пыхалов: россияне видят в Сталине справедливого и надежного лидера Публичное достояние

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Занимавший руководящий пост почти 30 лет генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин остается спорной исторической фигурой спустя 70 лет после своей смерти. Отношение к его личности разнится от ненависти до безграничной любви. Сегодня большая часть россиян видят в Сталине справедливого лидера, который своими решениями гарантировал нормальную жизнь и провел страну через сложнейший период истории.

Без жесткой руки

Военный эксперт и историк Борис Юлин заявил, что Сталин не был жестким правителем, а его осуждение во многом связано со временем перестройки, когда победу одержали противники Советского Союза, добившиеся его распада.

Далее — прямая речь собеседника «360».

1 Все советское поливали грязью в перестройку Сталин был одним из ведущих политиков и руководителей одного из мощнейших на то время государств, которое очень быстро развивалось. Против него выступали противники Советского Союза. Они все, что связанное с событиями 30-50-х годов, оценивали резко отрицательно. Такая двоякая оценка личности Сталина идет в основном со времен перестройки, когда задача была развалить Советский Союз с продвижением антисоветской темы. То есть все советское поливались грязью, а особенно Сталин и Ленин как руководители государства, когда оно было действительно советским. Иосиф Сталин и маршал авиации Константин Вершинин на трибуне мавзолея во время первого празднования дня танкиста, 8 сентября 1946 года. / Викимедиа Сегодня кому-то импонирует образ сильного вождя и, как любят представлять его различные сказочники, «красного императора». Сталин таковым не был. Он занимал пост главы республики, где все решения принимались коллегиально, а не его личными указами. Поэтому кто-то мечтает о сильной руке и «красном императоре», а кто-то просто помнит, что в это время Советский Союз вырвался на лидирующее место в мире как промышленная передовая держава. В то время как до революции это была достаточно отсталая аграрная страна. Как раз то время появились бесплатная медицина, бесплатное образование, гарантированные права трудящихся. Все это было и при Ленине, но он был во власти достаточно недолго, а потом сохранилось при Сталине. Многим импонирует именно это, а не сильная рука.

Желание справедливости

Крупные личности в истории никогда не могут быть хорошими или плохими для всех. На время Сталина пришлись крупнейшие события, которые пережила наша страна. Ошибки допускают все, даже главы государств. Сталин не стал исключением, заявил историк-публицист и автор книг о новейшей истории России Игорь Пыхалов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

2 Превратил страну в сверхдержаву Человек правил нашим государством почти 30 лет, во время которых произошли очень крупные события, поэтому это одна из ключевых фигур нашей истории. Фактически с именем Сталина были связаны события, которые произошли 30 лет назад во время перестройки, потому что само разрушение СССР шло под лозунгами десталинизации, когда вождя рассматривали как фигуру отрицательную и обвиняли во всевозможных грехах. Впоследствии, когда у нас стали доступны многие материалы, архивные и другие, выяснилось, что все эти обвинения или сильно преувеличены или высосаны из пальца. Поэтому получился откат. Сейчас в глазах населения фигура Сталина рассматривается как положительная. Черчилль, Рузвельт и Сталин на Тегеранской конференции 1943 года. / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Очень правильно поступили китайцы по отношению к фигуре Мао Цзедуна. У них есть такая формула: 70% достижений 30% ошибок. Естественно, что это условные показатели, но деятель такого уровня, человек, который руководит большим государством, вполне может ошибаться и даже сильно. Поэтому возникает вопрос: а чего было больше — хорошего или плохого? Здесь я выскажу свое мнение: фигура Сталина положительная, потому что при нем Россия стала сверхдержавой. И то, что мы сейчас имеем — это развитие наследства Сталина, начиная от места в Совете безопасности ООН и заканчивая ядерным щитом. То, что его оценивают по-разному, связано с тем, что общество у нас неоднородное. Мы сегодня видим людей, которые, будучи россиянами, желают вреда своей стране, ее поражения. В те времена тоже было так. На мой взгляд, желание сильного вождя связано с тем, что принципы демократии, которые нам внушают, фактически не работают. Если мы посмотрим на страны Запада, то увидим, что роль сильного руководителя играет большую роль, чем желание избирателей. Для нашей страны такая ситуация вполне обычна, поэтому вполне естественно, что у нас власть всегда персонифицируется с каким-то руководителем. Тем более, Сталин правил долго и в критические моменты. Викимедиа Сегодняшняя востребованность Сталина связана с тем, что обычно в нашей стране и других государствах существует двойной стандарт: «что дозволено Юпитеру не дозволено быку», когда высокопоставленных деятелей стараются не судить, не сажать в случаях, которые бы не сошли с рук обычному гражданину. При Сталине к ответственности, вплоть до высшей меры, привлекались и высшие руководители. Поэтому этот момент сталинской эпохи сегодня у многих наших людей вызывает сочувствие и желание, чтобы опять было так.