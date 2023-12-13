Эксклюзив 13 декабря 2023, 13:10 Льготы уже есть. Почему в России не снизят стаж для досрочного выхода на пенсию Депутат Бессараб: в России не снизят стаж для досрочного выхода на пенсию Freepik

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Инициативу по снижению трудового стажа для досрочного выхода на пенсию не примут, поскольку в России уже есть необходимые льготы. Об этом рассказала «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По данным «Известий», в нижнюю палату парламента внесут законопроект о снижении страхового стажа для досрочного выхода на пенсию до 37 лет для мужчин и 32 для женщин. Авторы инициативы также предложили сохранить условие, при котором мужчины не могут досрочно выйти на пенсию до 60 лет, а женщины — до 55.

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«Я уверена, что инициативу не примут», — прокомментировала это предложение Бессараб.

Она пояснила, что есть несколько причин не утверждать снижение стажа для досрочной пенсии. По ее словам, сегодня практически на 72-73 миллиона работающих в России приходятся 43 миллиона пенсионеров. В стране, как и во всем мире, повышается пенсионный возраст, и РФ находится в переходном периоде до 2028 года, отметила парламентарий.

В конце этого периода россиянам, чтобы получить страховую пенсию по старости, понадобится при соответствующем заработке 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, набранных в течение этого стажа. Это вполне осуществимая задача для каждого россиянина. В этом случае мы начнем выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно — мужчины и женщины. Но даже сегодня возможно выйти на пенсию досрочно. Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

У кого есть право на досрочную пенсию?

По словам собеседницы «360», право досрочного выхода на пенсию распространяется на работающих в особых, опасных и вредных условиях. Например, федеральные спасатели могут уйти на заслуженный отдых в 40 лет, а пожарные — в 50, сообщила депутат.

«Женщины, родившие пятерых и более детей, воспитавшие их до восьмилетнего возраста, тоже имеют право выйти на пенсию в 50-летнем возрасте. Как и женщина, которая родила двоих и воспитала их в условиях Крайнего Севера. И также женщина, родившая троих детей, имеет право выйти на пенсию на три года раньше, четверых — на четыре года», — перечислила Бессараб.

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Таже в России существует учет нестраховых периодов в страховой стаж, напомнила парламентарий. В качестве примера она привела службу в армии, за которую стаж рассчитывают по коэффициенту 1,8, а при выполнении задач в зоне боевых действий — в тройном размере.

«Это, в том числе, уход за ребенком, то есть те периоды, когда работодатель не платит в общий пенсионный социальный фонд деньги за работника, но при этом государство предусматривает зачет этих периодов в страховой стаж», — пояснила собеседница «360».

Длительный стаж — вклад в общую кассу

Депутат сообщила, что сегодня мужчины могут досрочно выйти на пенсию при 42-летнем стаже, а женщины — при 37-летнем. Эту норму ввели при изменении пенсионного законодательства как раз для поощрения длительного трудового стажа, обратила внимание парламентарий.

Ведь длительный трудовой стаж в формальном секторе экономики, в секторе белой занятости, дает существенный вклад в общую кассу. У нас Пенсионный фонд — это солидарный фонд. Все работающие платят туда деньги для того, чтобы оттуда могли получать деньги действующие пенсионеры. Если эти пять лет убрать, то тогда нужно хотя бы определить, из каких источников финансирования взять эти деньги, в том числе для тех, кто выйдет досрочно. Светлана Бессараб

Собеседница «360» добавила, что сейчас и так есть объективные возможности предоставить такие льготы россиянам. Более того, в связи со значительным увеличением продолжительности жизни во всем мире повышают пенсионный возраст, обратила внимание депутат. Хотя это вызывает демонстрации и протесты, повышение будет идти, поскольку оно вызвано объективными причинами, заключила Бессараб.