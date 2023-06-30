Общество 30 июня 2023, 14:19 ✅ Льготные авиабилеты, алкотест с понятыми и бесплатный адвокат. Что изменится в России с июля С 1 июля 2023 года в России вступят в силу новые законы Телеканал «360»

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Середина лета принесет россиянам свежие законы и другие нововведения. В частности, власти увеличат пенсии, подрежут кредитные проценты, а жителям дальних регионов предоставят возможность слетать на отдых по более низким тарифам. Подробнее — в материале «360».

1 Индексация и прибавка к пенсии C 1 июля в России изменится порядок индексации и перерасчета пенсии граждан, которые продолжали работать после выхода на нее. Прежде этот процесс занимал до трех месяцев, а проиндексированные выплаты начисляли лишь на четвертый месяц после увольнения. Теперь перерасчет будет занимать 30 дней. Военные пенсионеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начнут получать пенсии по российским стандартам. Это касается и тех, кто покинул указанные территории до того, как они вошли в состав России. Люди, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать ежемесячную доплату в размере семи с половиной тысяч рублей. Подавать для этого заявления в Социальный фонд не нужно. РИА «Новости»

2 Пособия и выплаты В некоторых российских регионах с июля повысят сумму социальных пособий. В Чукотском автономном округе вырастут ежемесячные выплаты на детей. В Самарской области изменится механизм расчета среднедушевого дохода многодетных семей для назначения ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. Многодетные и малообеспеченные семьи в Калининградской области получат дополнительную выплату на подготовку детей к школе, а в Ульяновской области сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перечислят единовременную выплату на покупку квартиры или дома. РИА «Новости»

3 Бюджетные авиалинии Со следующего месяца Минтранс в тестовом режиме запустит портал субсидированных авиаперевозок. С его помощью жители дальних регионов страны и некоторые льготники смогут купить авиабилеты по более низким тарифам. Эксперимент продлится год. Список перевозчиков опубликован на сайте Росавиации. Желающие отдохнуть или посетить свою малую родину могут выбрать и забронировать места у авиакомпаний, вошедших в перечень. Unsplash

4 Проценты по кредитам Максимальная ставка по потребительскому кредиту с июля снизится с 1% до 0,8% в день. Кроме того, максимальная плата по полной стоимости займа опустится с 365% до 292% годовых. Если деньги взяты на срок до года, итоговая выплата теперь не сможет превышать 130% от общей суммы кредита. При займе у микрофинансовой организации не более 10 тысяч рублей на срок до 15 дней процентная ставка не может превышать один процент в день. То есть кредитор не получит с заемщика более 15%. РИА «Новости»

5 Медицинская помощь С 1 июля начнут действовать новые правила медицинской помощи при психических заболеваниях. По распоряжению Минздрава больных будут лечить исключительно медицинские и иные организации, имеющие соответствующую лицензию. Разрешение могут получить государственные и частные объединения. Кроме того, согласно новым правилам, бригады скорой смогут оказывать необходимую помощь пациентам по месту вызова или в автомобиле при транспортировке. РИА «Новости»

6 Нотариусы, адвокаты и НДС Родители детей-инвалидов теперь смогут получить услуги бесплатного адвоката, к которому можно будет обратиться за консультациями. Кроме того, юристы бесплатно помогут составить заявления, жалобы и ходатайства. Также жители 75 субъектов России получат возможность записываться на прием к нотариусу через портал госуслуг. Для выбора подходящей нотариальной конторы нужно воспользоваться вкладкой «Универсальная запись к нотариусу». Ранее эту услугу в пилотном режиме запустили в шести регионах страны. РИА «Новости»

7 Налоги и ЕГРЮЛ Физическим лицам с подтвержденной записью на «Госуслугах» начнут приходить уведомления от налоговых органов. Заказных писем и сообщений в личном кабинете на сайте ФНС больше не будет. Те, кто желает получать информацию по-старому, должны направить электронное обращение в налоговую службу. Фонд «Круг добра» освободят от уплаты НДС на незарегистрированные препараты для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. В течение года также можно будет не платить налог с передачи средств на лечение пациентов старше 18 лет, если они ранее уже получали поддержку от фонда. Помимо этого, учредители предприятий малого и среднего бизнеса смогут прекращать свою деятельность в упрощенном порядке. Для этого нужно отправить в электронной форме заявление на удаление компании из ЕГРЮЛ, заверив его электронной подписью всех владельцев организации. Unsplash

8 Проверка на опьянение Начиная с июля проверять граждан на алкогольное опьянение будут только в присутствии понятых. Кроме того, при проверке нужно будет вести видеосъемку. Эти правила будут действовать до 1 марта 2029 года.

9 Недружественные страны и офшорные зоны Минфин с 1 июля включит недружественные страны — США, Канаду, Великобританию, Швейцарию, Японию, Южную Корею, Сингапур, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию и так далее — в черный список государств, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Речь идет об офшорных зонах: теперь их число увеличится более чем вдвое, с 40 до 91. Это ответный шаг, так как в феврале ЕС включил Россию в обновленный список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом для целей налогообложения.