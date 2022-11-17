Общество 17 ноября 2022, 23:10 Льготная ипотека может уйти. Это спекуляция или вынужденная мера? Эксперт недвижимости Барсуков: застройщикам пора поиграть в рыночных условиях freepik

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Минфин может не продлить льготную ипотеку на новостройки. Программа уже отжила свое и достаточно помогла строительной отрасли. Однако слухи о ее закрытии могут быть и ловкой спекуляцией в надежде обеспечить спрос на квартиры первичного рынка жилья.

Льготную ипотеку могут закрыть

Министерство финансов Российской Федерации может отказаться продолжить льготную ипотеку на новостройки в 2023 году. Программу запустили в апреле 2020 года в разгар пандемии и уже продлевали трижды. Последний раз до 31 декабря 2022 года, сообщил РБК.

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Эксперты заявили, что хотя программа льготной ипотеки поддерживает строительную отрасль, она провоцирует рост цен на недвижимость. Кроме того, она уже привела к большому разрыву цен на новостройки и вторичное жилье.

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Ставка по льготной ипотеке составляет 7% годовых, лимит по кредиту — 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и шесть миллионов — для остальных регионов. Максимальный срок кредита 30 лет.

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Нужны целевые программы

Руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко пояснил «360», что программа льготной ипотеки отлично выполнила свою функцию в прошлом и позапрошлом годах, когда простимулировала продажи первичной недвижимости.

Сейчас такое грубое стимулирование продаж не нужно, а для помощи людям есть и другие программы. Например, существует и уже продлена достаточно комфортная детская или семейная ипотека со ставкой даже лучше, чем по льготной. Сергей Гордейко Руководитель аналитического центра ООО «Русипотека»

Он добавил, что при льготной ипотеке государство за свой счет поддерживало любого покупателя квартиры в новостройках. С точки зрения социальной справедливости возникает вопрос: почему не поддерживают вторичку?

Гордейко рассказал, что в дальнейшем все государственные жилищные займы будут идти в сторону некой специализации и выделение категорий. Классические примеры — дальневосточная, сельская, детская ипотеки.

По словам эксперта, был период, когда льготная ипотека повлияла на рост цен недвижимости больше, чем ожидалось, хотя стоимость жилья растет всегда. Именно поэтому программы для отдельных категорий позволят уйти от эффекта роста цен, который снижает его доступность.

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Жилье есть и пользуется спросом

Последние два месяца на российском рынке недвижимости идет некоторое снижение продаж, отметил Гордейко. Это связано с определенными политическими и экономическими моментами. Однако стройки в Росси идут полным ходом и спрос есть.

«Улучшение качества жизни — это национальный проект. Сейчас закладывается и сдается максимальное количество жилья за всю российскую историю. То есть общий объем рынка недвижимости растет и пользуется достаточно высоким спросом», — сказал эксперт.

Он уточнил, что временное падение интереса к недвижимости на общую тенденцию не влияет. Гордейко также напомнил, что в России достаточно большой фонд старого жилья, который стоит отдать под программу реновации, как это происходит в Москве.

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Спекуляции на ипотеке

Член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заметил, что прощаться со льготной ипотекой рано — официального решения о прекращении программы еще не было.

«На мой взгляд, разговоры о закрытии программы льготной ипотеки — очередная спекуляция. Возможно, это делается для того, чтобы сейчас создать ажиотажный спрос. Людей начнут быстро брать льготную ипотеку, думая, что ее не продлят и на декабрь», — предположил Барсуков.

По его словам, есть вероятность, что и Минфин таким образом хочет выторговать себе какие-нибудь преференции. Либо Центробанк, который в свое время был строго против льготной и субсидированной ипотеки, пытается сделать Минфин «стрелочниками».

Сомневаюсь, что льготную ипотеку не продлят. Но если это все же случится, то пусть застройщики поиграют в рыночных условиях. В свое время льготная ипотека была поддержкой стройотрасли, но потом она превратилась в элементарное высасывание денег из бюджета. Константин Барсуков Член Российская гильдия риэлторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость»

По словам Барсукова, деньги шли в пользу банков и застройщиков. Если льготную ипотеку отменят, последним наконец-то придется снижать цены на квартиры. На рынке недвижимости есть однозначный перегрев в пользу новостроек.

«Вторичка упала в цене по Москве с января на 15%, даже уже к минус 20% подобрались. А новостройки даже цены не снижали, некоторые даже повышали. Только с последнего месяца снижение началось. И это все из-за перекоса ипотечных ставок», — сказал Барсуков.