Эксклюзив 10 января 2024, 21:33 «Лежит обессиленный». Пенсионера с пневмонией привязали к больничной койке на Кубани Прокуратура проверит факт жестокого обращения с пожилым пациентом на Кубани Телеканал «360»

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Пожилого мужчину привязали к больничной койке в ЦРБ станицы Полтавская в Краснодарском крае. Персонал утверждал, что пациент якобы проявлял агрессию. Свою версию произошедшего «360» рассказал внук пенсионера Алексей Толстой.

Пенсионера привязали к кровати

Николай Сидорович поступил в больницу 6 января с подозрением на пневмонию. Об издевательствах над пожилым отцом узнала мать Алексея, 8 января ей позвонил сосед по палате и рассказал, что ее родственника привязали к кровати. Приехав в больницу, женщина увидела, что ее отца действительно привязали простынями.

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«Мама сразу приехала туда в течение 40 минут, и увидела картину такую, что дед привязан, лежит обессиленный. Он был привязан рваными простынями — была привязана одна рука, вторую руку он вырвал, ноги были привязаны, надет памперс, штаны спущенные по щиколотку», — обрисовал увиденное Алексей.

Телеканал «360»

Медперсонал утверждал, что пациент был буйным — якобы кого-то ударил и даже нанес черепно-мозговую травму. Однако сосед по палате был свидетелем произошедшего и рассказал, как все произошло на самом деле.

Пациента пытались насильно удержать в палате

Оказалось, что Николай Сидорович вышел из палаты, хотел прогуляться. Медсестры попытались его «затолкать» в палату и положить на кровать. Пенсионер оказал сопротивление.

«Не думаю, что каждому человеку хочется быть привязанным, вот он и оказал сопротивление небольшое, случайно попал в лицо медсестре. Но они раздули так, что он их там избил», — поделился собеседник «360».

Алексей решил не пускать на самотек дело об издевательстве над дедушкой и начал писать во все инстанции, а также выложил обращение в соцсети. Пациент сейчас находится под личным контролем главного врача больницы, который принес извинения пенсионеру. В ЦРБ проходят проверки, сообщил Толстой.

Ситуацией уже заинтересовались правоохранители. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что организовали проверку по факту размещенной в прессе информации о жестоком обращении с пожилым пациентом. В ведомстве уточнили, что мужчина находился в ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ».