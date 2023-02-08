Эксклюзив 08 февраля 2023, 12:00 Имя им — легион предателей Писатель Беседин: люди вроде Пономарева и Яшина растворяют саму ткань всего русского Илья Пономарев*, на тот момент член комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, на первомайской демонстрации на Красном проспекте в Новосибирске. 2014 год / РИА «Новости»

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Генеральный прокурор Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать входящий в ВСУ легион «Свобода России» террористическим. Цель этого формирования — подрыв основ конституционного строя России, свержения власти, в том числе путем терактов. К каким моментам в истории отсылает нас этот предательский «легион», который, по версии правоохранителей, консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, — в эксклюзивной колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Под Симферополем, в Крыму, есть место, известное как лагерь «Красный». Когда-то это был совхоз, а в годы Великой Отечественной войны нацисты, оккупировавшие полуостров, превратили его в концентрационный лагерь, где содержали в чудовищных условиях десятки тысяч человек.

Люди спали на сырой земле под открытым небом, кормили их раз в день бурдой, заставляли ворочать камни просто так и забивали до смерти, если кто-то падал. По своей бесчеловечности «Красный» не уступал ни Освенциму, ни Дахау, ни другим концлагерям.

Мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов «Концлагерь „Красный“ в поселке Мирном Симферопольского района, на месте бывшего совхоза „Красный“, где в 1941 году оккупанты организовали место принудительного содержания военнопленных и гражданских лиц / РИА «Новости»

Охранниками же в нем выступали местные коллаборанты — советские граждане, перешедшие на сторону врага. И вот их узники «Красного» боялись подчас даже больше, чем немецких нацистов. Это мне рассказывали сами выжившие. Именно коллаборанты, когда немцы отступали, свозили узников в поселок Дубки, где несчастных сжигали на специальных конструкциях.

Предателей хватало, да. И бабушка рассказывала мне, вспоминая, как в Брянской области некоторые люди с иконами выходили встречать нацистов. Ну, а слово «власовцы» вообще стало нарицательным.

При этом заявлять они могли какие угодно идеи, декларировать любые лозунги, но в сухом остатке было следующее: перебежчики предавали даже не свое государство, а народ, в итоге помогали врагу уничтожать его. Другого для предателей не предлагалось и не предполагалось.

Фрагмент экспозиции музея на территории «Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. Концлагерь „Красный“ в селе Мирное Симферопольского района / РИА «Новости»

Удивительно, но спустя десятилетия люди все равно находят коллаборантам оправдания. Причем на разных уровнях и в разных прослойках. И вот какой-нибудь толстощекий писатель размышляет, что Гитлер не стал бы в случае чего, таким уж злом для русских.

Будто и не слышал ничего писатель о плане по истреблению, озвученном самими нацистами (слышал, конечно). Или вот режиссер с бегающими глазками размышляет о Власове как о фигуре трагической и в итоге приходит к оправданию генерала.

Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей «РОА». Фотография из архивов ФСБ России / РИА «Новости»

А под эти умствования и философствования в путь собираются те, кто предпочитает не только говорить, но и действовать. В частности, с началом спецоперации на территорию Украины отправились российский добровольцы, которые сбились в так называемый легион «Свобода России»*. На днях Генпрокуратура потребовала признать эту организацию террористической, что неудивительно.

Ведь кто они, если не террористы? Ну, помимо предательства собственно.

Правда, тут стоит отметить, что «легион» этот — конструкция во многом полумифическая, сколько в нем реально состоит человек, сражаются ли они в боях на самом деле или только постят разжигающие войну видео и картинки, — большой вопрос.

Еще один вопрос, чуть поменьше: считать ли фактом информацию, что «легион» консультировал другой иноагент — бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*? Практически замполит для предателей, так ведь получается? Уж этот знает толк.

Конечно, зачастую предательство куплено — и корни его произрастают из банальных вещей вроде желания денег и власти. И люди вроде Пономарева* и Яшина* заточены на то, чтобы, как кислотой, растворять саму ткань российского и русского. Другие боевики просто едут в зону конфликта за контракты, составляя конкуренцию польским, американским, другим наемникам.

Однако есть ведь и те, кто вступает в подобные легионы, что называется, по зову души и с каким-то сатанинским сладострастием едет убивать соотечественников. Что в головах у них? Пожалуй, там плещется суррогат из безумных нарративов, коими кормили щедрые на ложь инфлюенсеры, с детства прививая стыд за Родину, желание каяться за отцов и дедов. Нарративов, густо замешанных на собственных комплексах, фобиях, разочарованиях и мизантропии.

И все это, точно фиговым листком, прикрыто ванильно-фальшивыми историями о другой России, о свободах, от которых, на самом деле, за версту разит сыростью подвалов Гуантанамо и Абу-Грейб.

Что ж, такие конструкции шатки — пусть и предатели верят, что смогут скрыться. Но я напомню: в случае того же лагеря «Красный» суды над коллаборантами состоялись через 30 лет после трагических событий. И виновных осудили. Потому что вирус предательства, наверное, вечен, но и sero molunt deorum molae (божьи жернова мелют медленно, но неумолимо).

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента