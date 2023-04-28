Общество 28 апреля 2023, 19:45 Лебеди вернулись на пруд Московского НПЗ в Капотне после зимовки Пресс-служба МНПЗ

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Лебеди, живущие на пруду Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, вернулись на воду после зимовки. Весенний выпуск птиц в водоем стал традицией, к которой предприятие привлекает сотрудников и местных жителей, рассказал пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.

Холодное время года лебеди провели в теплом комфортном вольере под присмотром специалистов. Грациозных птиц кормили в соответствии с особым меню, а вместо физкультуры им устраивали плавание в крытом водоеме.

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Весенний маршрут от теплых боксов до родного пруда Московского НПЗ лебеди выучили наизусть. В этом году встречать пернатых после зимовки пришли местные школьники, решившие угостить птиц.

«Я советую лебедей не кормить хлебом, это опасно для них. Лучше кормить огурцами, которые мягче, морковкой и капустой», — отметил ученик ГБОУ «Школа в Капотне» Антон Семенов.

Лебедей на самом деле кормят исключительно полезным ассорти. В рацион птиц включают морковь, капусту и специальный корм.

Обновленный пруд МНПЗ часто называют гостиницей для пернатых. Здесь транзитом периодически останавливаются перелетные птицы.

«Очень многие перелетные птицы, которые летят, и водоплавающие — для них наличие лебединой пары в каком-то водоеме показывает, что там чистая вода, что туда можно приземлиться и там есть еда и так далее», — объяснил исполнительный директор Российского экологического движения (РЭД) Элмурод Расулмухамедов.

Четверка лебедей считает пруд Московского НПЗ своим домом. Исполнительный директор РЭД не исключил, что скоро соседями грациозных птиц станут утки и селезни.

Лебеди живут в Капотне уже 17 лет, и нынешнее поколение — шестое. В пернатых семьях часто рождаются птенцы, их МНПЗ дарит столичным паркам и зоопаркам.

Экология для завода — одна из составляющих развития района. Производственная площадка организует много образовательных экологических мероприятий на берегу пруда, сообщил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев. Он обратил внимание, что Московский нефтеперерабатывающий завод активно участвует в развитии и в благоустройстве Капотни.

«Есть проекты по озеленению, когда работники, волонтеры ежегодно сажают деревья. За 10 лет высажено уже более 4,5 тысячи деревьев», — уточнил Казанцев.

Пруд возле МНПЗ стал одним из любимых мест отдыха горожан. Москвичи приходят сюда за умиротворением и за общением с лебедями. Узнать о птицах побольше можно на мастер-классах от экологов, которые нередко проводят прямо у пруда.