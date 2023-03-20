Эксклюзив 20 марта 2023, 19:45 «Квартира оказалась переписана». Вдова бизнесмена Котова заявила, что у нее отобрали жилье Вдова бизнесмена Котова заявила, что незаконно лишилась квартиры после смерти супруга

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Вдова убитого в Москве бизнесмена Михаила Котова Наталья заявила, что ее незаконно лишили квартиры после смерти супруга. В интервью «360» она рассказала, что сейчас там живет женщина, которая якобы купила у нее это помещение, хотя договор купли-продажи она не подписывала и деньги за имущество не получала.

Квартира сменила собственника

«После его (Михаила Котова — прим. ред.) смерти оказалось, что принадлежащая мне квартира по адресу улица Коштоянца, дом 6, корпус 1 <…> оказалась переписана на третьих лиц. С конца 2019 года у мужа начались проблемы в бизнесе», — объяснила Наталья Котова.

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По ее словам, она неоднократно оформляла кредиты на свое имя под залог недвижимости по просьбе мужа. На указанную квартиру предприниматель попросил от супруги доверенность.

«Вдруг выясняется, что квартира оказалась переписана по договору купли-продажи на третье лицо, которое я в глаза никогда не видела. И доверенность была также мной выдана на третье лицо», — пожаловалась собеседница «360».

Наталья Котова добавила, что новым собственником квартиры оказалась некая Наталья Овчинникова. Пострадавшая допустила, что ее мужу могли угрожать, но теперь ее целью стало восстановление справедливости и возвращение в собственность утраченного жилья.

«Конкретно я ей ничего не должна, эта квартира — моя личная собственность. Мы уже обратились, подали исковое заявление, чтобы законность восторжествовала», — отметила женщина.

В споре разберется суд

Интересы Котовой представляет юрист Леонид Соловьев — он рассказал «360», что его доверительница стала жертвой неправомерных действий. По его словам, пострадавшая уже подала исковое заявление в Никулинский районный суд Москвы. Сторона предоставила доказательства своей правоты, а также обратилась в правоохранительные органы.

Соловьев добавил, что судебное заседание состоится 3 апреля.

Корреспонденты «360» пообщались с женщиной, проживающей в бывшей квартире Натальи Котовой. Дверь никто не открыл, но собеседница издания отказалась давать какие-либо комментарии. А вот соседи рассказали, что убитый бизнесмен жил с этой девушкой, появлялся по данному адресу. Более того — у четы был совместный ребенок.

Михаила Котова убили в Москве в сентябре прошлого года. Тело предпринимателя с огнестрельным ранением обнаружили в машине его супруги.