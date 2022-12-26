Общество 26 декабря 2022, 18:35 Культ мертвых как лицензия на жестокость. Украинские неоязычники создают «второй русский народ» Журналист Авва: украинские националисты стали славянскими шахидами YouTube

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Украинские националисты, смешивая в одну кучу древнеславянские и скандинавские верования, проводят неоязыческие ритуалы и сжигают своих погибших. Культ мертвых помогает оправдывать царящую в обществе жестокость и террор против русского населения.

Украинцы сжигают своих мертвых

Члены украинского националистического полка «Азов»* неординарно встретили день зимнего солнцестояния, когда светило занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. Боевики отпраздновали так называемый День мертвых и сожгли тела погибших соратников, сообщила «Русская весна».

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Один из бывших командиров полка Максим Жорин заявил на своей странице в соцсетях, что «в пламени наши павшие символически отправляются на драккаре в другой мир, в Валгаллу или Вырий, как называли его воины старины».

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Жорин также утверждает, что за каждого убитого азовца будет заплачено жизнями десяти русских солдат. При этом майор ВСУ, как себя представляет экс-командир полка, за все время российской спецоперации на Украине ни разу не приблизился к зоне боевых действий.

Русофобия как основа государства

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в разговоре с «360» объяснила, что идея украинской государственности строится на чистой русофобии и отрицании всего, что связано с Россией. Других вариантов не существует.

Нашу территорию населяют различные этносы, которые исповедуют разные верования. Но все-таки религия, которая сформировала Россию как государство и как цивилизацию, — православие. Наталья Макеева

Именно поэтому украинские националисты отрицают традиционное русское православие с особым остервенением, подчеркнула политолог. Это выражается в том числе в создании раскольнической церкви — по сути, секты.

«Все это развивалось на Украине чуть ли не с конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века и продолжает развиваться сейчас. Тут и протестантские, и синкретические секты, и огромное число неоязычников», — уточнила Макеева.

Проводы погибшего бойца «Азова»* / Telegram

Второй русский без православия

Мешанина скандинавской Валгаллы с Вырием (это искаженный Ирий — древний рай восточных славян) объясняется довольно просто. По словам Макеевой, в отличие от язычества северных народностей, славянское не сохранилось до наших дней.

Так как славянское язычество не сохранилось, неоязычество, которое еще называют родноверием, несколько не оформлено. Грубо говоря, они туда пихают все, что им понравится. «Я тебя слепила из того, что было» — вот это как раз про эти культы. Наталья Макеева

Главная задача подобных культов — создание «второго русского народа» с отрицанием православия, отметила эксперт. Их адепты чаще всего толком не знают историю: например, то же родноверие в значительной степени основывается на художественной литературе.

«Похожая тема есть у толкинистов. Но одно дело, когда люди просто так разлетаются, а другое — когда на этом основывается идеология воюющего опасного националистического подразделения», — объяснила Макеева.

Марш в поддержку батальона «Азов»* / Telegram

Культ мертвых для Украины

Латвийский журналист Вадим Авва в разговоре с «360» высказал мнение, что Европа, безусловно, скатывается в раннее Средневековье. В те времена христианство боролось с язычеством, язычество допускало и считало нормой человеческие жертвы, а главное — воспевало культ смерти.

Бессмысленно гадать, на кого «идеологически» опираются нынешние азовцы — вариантов довольно много. Авва напомнил, что все цивилизации, в которых существовал культ мертвых, настраивали свое общество на жестокость.

Сегодня смысл публичного камлания в том, чтобы предать жестокости характер нормы. На Украине происходят этнические чистки русского населения. И этот террор, пока у власти кровавый режим президента Владимира Зеленского, будет нарастать. Вадим Авва

Журналист вспомнил многочисленные истории о жестокости украинских боевиков. По ним легко заметить, что особенность украинского культа смерти заключается только в одной детали: доблесть — это убийство русского. Пусть даже ценой собственной жизни.

«Украинские националисты стали „славянскими шахидами“ в самом темном исполнении. Но это зрелище мгновенно подхвачено в Прибалтике и Польше: люди в социальных сетях пишут, что это выглядит героически, что правильно сегодня насаждать культ смерти», — рассказал Авва.

По его словам, это работа той социальной инженерии, которая целым этническим группам навязывает нарратив убийства соседней нации. И «новые язычники» готовы обречь мир на новую жестокость против русского населения, нации, культуры, государственности и так далее.

* Полк «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации.

** Информация опубликована исключительно в информационных целях, цель — осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.