Эксклюзив 29 июня 2023, 18:21 Куда ни плюнь — штраф. Ярославский депутат рассказал о новом проекте Депутат Осипов: Ярославль пошел вперед всей России, введя наказание за плевки Alex 'Florstein' Fedorov // CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Жителей Ярославской области накажут за публичные плевки. Власти обновили региональный закон «Об административных правонарушениях» и добавили в него наказание за плевки в общественном месте. Гражданам грозит штраф в полторы тысячи рублей, а при повторном нарушении — в три тысячи рублей. Депутат Государственной думы седьмого созыва, член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия» Илья Осипов в беседе с «360» рассказал, что это больше профилактическая мера, а не карательная.

Плевать нельзя, подумай!

Осипов напомнил, что вести себя в общественных местах нужно цивилизованно, культурно. Плевки к этим понятиям никакого отношения не имеют.

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«Это во многом скорее профилактическая мера, нежели карательная. Ярославль точно не относится к самым заплеванным городам. Он один из самых чистых, мы гордимся им и очень любим его. И хотим, чтобы жители и туристы, которые к нам приезжают, наслаждались его красотой, а не вызывающим поведением отдельных граждан. Эта мера будет воздействовать на тех людей, которые ведут себя асоциально», — объяснил депутат необходимость принятия закона.

Как отметил Осипов, не только плевать, ну и мусорить нельзя. Это же касается и справления естественных потребностей в общественных местах.

«Да, мы понимаем, что с точки зрения плевков Ярославская область пошла вперед всей страны, но я думаю, что это тренд, который стоит поддерживать и делать все страну чище и культурнее», — заявил собеседник издания.

Как будут действовать с нарушителями

Полномочия появятся у полиции. Осипов отметил, что во время обсуждений органы власти пришли к тому, что нужно соглашение с Министерством внутренних дел Российской Федерации, чтобы у них были основания не только федеральные нормы выполнять, но и региональные, а это должно быть закреплено.

Например, человек, увидевший плюющего, сможет пожаловаться на него в полицию. В дальнейшем с нарушителем будут разбираться правоохранительные органы.

Запретят ли плевать во всей России?

Собеседник издания отметил, что подобная мера — новация, поэтому необходимо сначала проследить, «приживется» ли она.

«В том числе с точки зрения правоприменительной практики и реальности действий, потому что, еще раз повторюсь, у нас не было возможности изучить чей-то опыт. Принимая решение, мы понимали, что идем вперед», — добавил он.

Если закон будет работать, другие регионы смогут тоже перенять его. Тогда можно будет говорить о федеральной норме, подчеркнул спикер.