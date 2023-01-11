Эксклюзив 11 января 2023, 14:55 «Сдали эскалатор с нарушениями». Кто виноват в ЧП с ребенком в московском метро Архитектор Шумаков заявил о важности соблюдения правила пользования эскалатором в метро РИА «Новости»

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В начале января в московском метро ребенку зажало голову на эскалаторе на станции МЦК «Окружная». Судя по всему, сроители сдали подъемник с рядом нарушений, заявил «360» заслуженный архитектор России, главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

Мальчик получил перелом челюсти и височной кости. Прибывшие на место медики обнаружили у него также колотые раны. Ребенка в экстренном порядке доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

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Происшествием на «Окружной» заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить все обстоятельства случившегося.

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Чуть позже отец пострадавшего ребенка заявил, что уже 9 января сыну сделали операцию. Он также поделился подробностями спасения, отметив, что пассажиры метро «поступили по-человечески». Эскалатор остановили почти сразу, а очевидцы помогли удержать мальчика.

Далее — прямая речь Николая Шумакова.

Дали слабину

Такая ситуация, конечно, недопустима. Эскалатор не должны были принимать в эксплуатацию, вот в чем дело. Не должны были — по всем нормам и правилам, потому что есть вот такой опасный момент, который мы, к сожалению, и наблюдали.

Видимо, надзорные органы дали какую-то слабину. Можно догадаться, из-за чего, но не буду озвучивать. В метрополитене недопустимо, чтобы был хоть какой-то намек на такую ситуацию, он непозволителен.

Зона повышенной опасности

Эскалатор — зона повышенной опасности. Это понятно всем, поэтому надо соблюдать правила. Они элементарные: стой на эскалаторе, держись за поручень, если идешь — придерживайся за него, не препятствуй проходу пассажиров.

Нельзя создавать толкучку ни при входе, ни при выходе. Эти нормы прописаны в правилах пользования метрополитеном, отдельным параграфом. Если человек их знает, он не должен попадать в такую ситуацию, как случилось с мальчиком. Взрослый всегда обязан следить за собой, а если с тобой ребенок, в первую очередь следишь за ним.

Но, опять же, ситуация произошла не потому, что родитель не уследил, а потому что строители сдали эскалатор с нарушениями.