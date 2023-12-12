Общество 12 декабря 2023, 12:53 Провокация или глупость? Кто раздал детям из Хабаровска грамоты с трезубцем Адвокат Ярмуш: людей, раздавших грамоты с трезубцами, нельзя пускать к детям Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Детсадовцы в Хабаровске получили грамоты, украшенные украинской символикой. Чиновники благодушно объяснили это обычной ошибкой: скачали из интернета, не разглядели, с кем не бывает? Однако уж очень несхожи символы соседней страны и России, чтобы так промахнуться. Это либо намеренная провокация, либо к образованию и умственному развитию хабаровских педагогов есть большие вопросы.

Хабаровские дети получили украинские грамоты

После спортивных состязаний по пионерболу дошкольникам из Хабаровска вручили грамоты с гербом и флагом Украины. Представитель местного управления образования заявил, что сотрудница одного из детсадов — инструктор по физкультуре — просто скачала приглянувшийся шаблон в интернете, распечатала и принесла на соревнования.

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Чиновники настаивают на том, что дело в банальной ошибке рассеянного физрука. Правда, на грамотах стоят печать детсада и подпись его директора. То есть как минимум два взрослых человека умудрились спутать трезубец с двуглавым орлом, а «жовто-блакитные» ленты — с триколором.

Судя по видео из местных пабликов, грамоты вручал некий мужчина, зачитавший фамилии награжденных с документов. Выходит, он тоже не в курсе, как выглядят герб и флаг страны, в которой находится город Хабаровск? Зато родители детей оказались внимательнее: именно они заметили «ошибку», уточнил Telegram-канал ASTRA.

Трезуб найти непросто

Власти не стали спускать дело на тормозах. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в Telegram-канале сообщил, что заведующая детским садом и инструктор написали заявления об увольнении.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. <…> Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска», — уточнил он.

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Год назад аналогичная история была в Чите: там наградные листы с гербом Украины получили участники конкурса «Мисс и мистер лето — 2022». На ошибку снова обратили внимание родители, сотрудники детского сада в упор не увидели довольно крупный трезубец на «шапке» грамот, писал Life.

Скандал вышел довольно громкий: возмущенные родители дошкольников вернули грамоты и рассказали о происшествии журналистам. В итоге заведующую детсадом № 30 и одну из воспитательниц уволили за «халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности».

Отметим, что в России не запрещена символика других стран, даже недружественных. Но награждать детей в государственном образовательном заведении Российской Федерации грамотами с гербом и флагами какой бы то ни было другой страны все-таки недопустимо.

Кстати, насчет «случайности», о которой рассуждают хабаровские чиновники. Грамоты с трезубцем не так просто найти: интернет-поисковики учитывают местоположение пользователя и язык, на котором он делает запрос. Поэтому при русскоязычном поиске сначала выдаются соответствующие варианты и с российской госсимволикой, и без нее.

Скриншот первых изображений по запросу «Шаблон грамоты» в «Яндекс. Картинки» / Телеканал «360»

Допускать провокаторов к детям нельзя

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш в разговоре с «360» выразила сомнение, что история с украинскими грамотами в Хабаровске — чистой воды случайность.

Надо быть в полной невменяемости, чтобы спутать российский герб с украинским трезубцем и триколор с двухцветным украинским флагом — там схожести нет. Бывает, путают флаги Франции и России, когда не понимают, как идут полосы и порядок цветов. Но спутать трезубец и двуглавого орла невозможно. Мария Ярмуш

Не исключено, что раздача украинских грамот была намеренной провокацией, подчеркнула адвокат. Женщину, которая их принесла, стоит проверить: посмотреть, что она пишет в соцсетях и не действует ли под влиянием спецслужб сосднеей страны.

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«Может, она вообще сумасшедшая или с каким-то отклонениями. Начиталась, наслушалась и сделала такую вот провокацию», — предложила Ярмуш.

Собеседница «360» напомнила, что обычно такие акции рассчитаны на реакцию общества и СМИ. То есть цель — стать достоянием общественности: иногда у людей хватает глупости утроить себе пиар на фоне собственноручно созданного скандала. Однако каковы бы ни были причины «случайной ошибки», ее автора явно нельзя допускать к детям.