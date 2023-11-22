Эксклюзив 22 ноября 2023, 20:07 Кто пустил Шарлота в хату?! Писатель Беседин: мне стыдно, что существуют такие персонажи, как Шарлот Певец Шарлот выступает на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние — 2022: счастье есть?» в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области / РИА «Новости»

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Российские пранкеры Вован и Лексус заставили певца Шарлота, недавно сжегшего российский паспорт, спеть гимн Украины — вернее, попытаться. Для розыгрыша они попросили комика Макса Комикадзе поговорить с музыкантом от лица украинского президента Владимира Зеленского. О том, как Шарлот вновь пробил дно и почему раньше россияне ходили на его концерты, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Пусть не обижаются на меня Вован и Лексус, но я не слишком люблю пранки. Есть в этом что-то странное и неправильное. Оттого не комментирую этих историй, если это не Стивен Кинг, конечно. Однако, простите, тут я сдержаться не мог. Да, речь о пранке Шарлота. Это, как выяснилось, певец, популярный у молодых.

Значит, Шарлот этот высказался о России негативно — причем не о государстве, а о стране и его народе. После чего уехал из страны. За ее пределами, ясное дело, дурень оказался никому не нужен. Он начал ныть. Мол, все осознал — хочу вернуться; перечислите денег на билет. И тут подоспел пранк.

Желающие его посмотрят. Липовый Зеленский, якобы собираясь дать Шарлоту гражданство, просит того спеть гимн. Дурень — в смысле Шарлот — читает с листа. Как бы поет. После чего прыгает со словами «кто не скачет — тот москаль».

Я посмотрел две минуты этой идиотии — и мне стало стыдно, что существуют подобные персонажи в принципе. Где человеческое достоинство? Как так вообще?

Да, каждый раз артисты пробивают дно. И вот ты думаешь, как в той присказке — это абсолютное дно, но тут постучались снизу. Понятно, что современным артистам в принципе без разницы, что делать.

Большинство из них (речь не о всех!) ничем не лучше проституток. Заплатят денег — споют и корову в задницу поцелуют. При этом отсутствие ума они классически компенсируют наглостью. Надувают щеки. Пытаются словить хайп, гадя на страну. Потом выясняется, что нигде, кроме как в России, они не нужны. И тут они готовы, блея, извиняться. Сколько мы таких видели?

Но, но, но! Не кажется ли вам, что даже среди этих странных персонажей есть своя иерархия тупости и деградации? Вот вам Макс Покровский*, например. А вот вам Шарлот. Что это?!

Как можно дойти до такого дна? Как можно не только выглядеть идиотом, но и быть идиотом, хотя у тебя есть немного славы, а, значит, и денег, чтобы прочесть две-три книжки?

Почему мой хомяк умнее Шарлота? Почему мой хомяк не станет прыгать со словами про москалей? Почему мой хомяк выглядит и мыслит адекватнее?

Во-первых, на месте украинцев я бы обиделся за то, как этот дурень исполнял гимн. Более отвратительного украинского языка я не слышал. Это издевательство над «Ще не вмерал…». А я поездил по Украине, поверьте.

Во-вторых, если бы Шарлота пранкеры попросили сделать что-то еще, то он бы сделал? Уверен, что да. Этому дурню плевать. Он не знает, что такое честь, достоинство.

Да он подставится под президента, отдающего приказы убивать соотечественников Шарлота.

Но главное вот в чем. Я сказал, что там, вне России, Шарлот никому не нужен. А теперь вопрос — важный: почему он был нужен кому-то здесь, в России?

Как так получилось, что на него, деградировавшего вконец, ходили люди, слушали его? Как так вышло, что он имел какое-никакое внимание? Вот что меня заботит. То, что у детей и подростков в кумирах или крашах — откровенные подонки и идиоты, проститутки и деградантки.

Что стало со всеми нами, если мы доверяем наших детей таким, как Шарлот, Моргенштерн* и Инстасамка? На какому мы пути? И что хотим получить в итоге?

Понимаете, в чем фокус. В нормальном обществе — с правильным образованием и воспитанием, с подлинной культурой — такие бы, как Шарлот и Инстасамка, не пролезли бы дальше общественного сортира, из которого бы они вещали свои отвратительные блоги.

Но они в каких-то там чартах и топах. Как так? Да гнать!

РИА «Новости»

Не только и не столько за холуйство перед «Зеленским» гнать, сколько за воинствующую тупость, продажность, вредительство и саботаж. Только так — и никак иначе. Это тараканы, которых гонять надо тапками.

Время пришло. Когда, если не сейчас? Надеюсь, существо под именем Шарлот будет вычеркнуто отовсюду.

Потому что есть то, что хуже злобы, — это воинствующая тупость. И мы узрели ее. Как бы отмыться от этого двухминутного позора?

*Признан в России иноагентом