Общество 02 февраля 2023, 22:12 Отсутствие контроля убило совесть. Тараканы и крысы правят бал в «Дикси» Юрист Свиридова заявила, что магазины проверяют только по жалобам покупателей freepik

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Сразу в двух магазинах «Дикси» в Москве и Санкт-Петербурге инспекторы Роспотребнадзора обнаружили крыс и тараканов, которые резвились в грязи продуктовых складов. У торговой сети это далеко не первый случай: грызунов и насекомых замечали и раньше в других торговых точках. Причина проста — отсутствие регулярных проверок. Без контроля администраторы забыли о чистоте.

Магазины «Дикси» опечатали

Октябрьский суд Санкт-Петербурга на 60 суток закрыл магазин «Дикси». Проверка торговой площадки на Большой Подьяческой улице выявила на складе грязь, а также продукты жизнедеятельности грызунов и насекомых — дезинфекцию и уборку не проводили очень давно, сообщил Piter.tv.

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Овощи в сетках хранили прямо на полу, без специальных поддонов. Нарушения были и в документации. Хотя представитель «Дикси» заявил, что все недочеты исправили, и приложил фотодоказательства, суд не стал менять своего решения.

Московский «Дикси» на улице Молодцова также закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм: сотрудника магазина укусила крыса. Роспотребнадзор обнаружил в помещении мусор, грызунов и испорченные ими продукты, написало агентство «Москва».

Царство крыс и тараканов

Нынешние скандалы в Москве и Санкт-Перетбурге — не первые промахи «Дикси». Торговая сеть уже привлекала к себе внимание покупателей. Накануне нового, 2023 года в Котельниках тараканы разгуливали даже у касс магазина.

Летом 2022 года в Бутове люди заметили тараканов, ползающих по продуктам, в магазине «Дикси» на улице Скобелевской. Хотя некоторые и предположили, что это жуки, покупатели отказались брать товары с такой «нагрузкой».

Два года назад опечатали магазин «Дикси», расположенный в Ясном проезде Южного Медведкова. Причина та же: нарушения ряда санитарных требований. Проверка нашла крыс, мертвых и вполне живых, писало агентство «Москва».

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Проверки магазинов заморожены

Юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова рассказала «360», что существуют графики проверок, которым следуют органы Роспотребнадзора. С инспекцией специалисты в среднем проходят примерно раз в год, но уже третий год действуют ограничения.

Остались только внеплановые проверки, которые идут по жалобам потребителей. Однако покупатель на складе не бывает, поэтому сообщить о нарушениях может разве что сотрудник магазина или человек, который по каким-то причинам туда попал. Такие жалобы, разумеется, бывают нечасто. Мария Свиридова юрист Общества защиты прав потребителей

Свиридова напомнила, что в самом начале пандемии проводили серьезные проверки чистоты в магазинах. Мера стимулировала сотрудников торговой площадки соблюдать санитарные правила.

«У нас режим повышенной готовности из-за коронавируса до сих пор не снят, и это касается многих сфер деятельности. При этом смягчены требования в части дезинфекции торговых залов, и с весны проверки практически не проводятся», — сказала юрист.

Из-за этого, добавила Свиридова, некоторые директоры продовольственных магазинов стали допускать значительные нарушения санитарных правил. И речь идет не только о площадках «Дикси» — аналогичные проблемы встречаются и у других торговых сетей.

«Нельзя людей без контроля оставлять. Можно только посоветовать центральным аппаратам разных сетей более серьезно относиться к внутреннему контролю в своих магазинах», — подчеркнула юрист.

По ее словам, найденные нарушения станут поводом для проверки других торговых точек сети. Если внутренний контроль со стороны организации усилят, то повторения таких ситуаций быть не должно.

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Нарушениями займется Роспотребнадзор

Посетитель, который заметил нарушение, имеет право сделать об этом запись в книге жалоб и предложений магазина. Можно зафиксировать факт на фото или видеозаписи, хотя это необязательно. Но куда действенней обратиться в региональное отделение Роспотребнадзора.

«Также можно дополнительно сообщить о нарушении на горячую линию сети магазина, если она есть. В течение 30 дней должна быть реакция как магазина, так и органов Роспотребнадзора, которые должны дать письменный ответ», — пояснила Свиридова.

Она добавила, что потребителю должны сообщить о результатах проверки и принятых мерах. Только на горячую линию надеяться не стоит: далеко не во всех сетях эта служба работает хорошо.

Редакция «360» на момент публикации материала не смогла связаться с представителями торговой сети магазина «Дикси».