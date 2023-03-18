Общество 18 марта 2023, 15:42 Крым, возвращение домой. Русская весна как торжество исторической справедливости Политолог Самонкин: воссоединение Крыма с Россией — торжество исторической справедливости Викимедиа

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Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года стало по-настоящему народным праздником, когда, наконец, восторжествовала историческая справедливость. Крымская, или Русская весна не только вернула полуостров на Родину, но и показала, что воля людей — мощная сила, с которой нужно считаться.

Международное право Крыма

Ведущий научный сотрудник российского Института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с «360» отметил, что ответ на вопрос «чей Крым?» дало даже не историческое прошлое полуострова, а международное право.

Население Крыма по состоянию на 2014 год было преимущественно русским. Этот факт зафиксирован в переписях Украины. Кроме того, полуостров обладал автономией, которая была сильно ограничена и имела долгую историю борьбы с Киевом за свои права. Олег Неменский

В том же 2014 году идентичность языка и культуры русского населения Крыма оказалась в опасности. Это стало идеальным условием для получения права региона на самоопределение вне территории Украины, которую в тот период лихорадил госпереворот.

«Хотя крымский референдум не признается международным сообществом — потому что Запад так решил, — с точки зрения международного права это чистый случай, с которым трудно как-либо поспорить, поскольку были соблюдены все условия», — объяснил историк.

Набережная Ялты, Крым / Викимедиа

Антанта претендовала на Крым

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин рассказал «360», что девятилетняя годовщина воссоединения полуострова с Россией — торжество исторической справедливости. Ведь Крым вписан в цивилизационный, культурно-генетический код российского государства.

«С античных времен Крым перешел под влияние Османской империи — в Бахчисарае до сих пор сохранился Ханский дворец. Когда шла Русско-турецкая война, эти территории были освобождены и стали частью Российской империи», — напомнил политолог.

Большая ханская мечеть, Бахчисарай, Крым / Викимедиа

Отношения России и Крыма всегда имели корни некоего торгового оборота: полуостров был изюминкой великого Шелкового пути и дорог торговцев через Черное и Азовское моря.

Впоследствии, когда произошла Октябрьская революция, к Крыму присматривались союзники Российской империи по военно-политическому блоку Антанта — Франция и Великобритания. К тому же на полуострове формировался костяк белого движения. Юрий Самонкин

Несмотря на гражданскую войну, большевикам удалось сохранить Крым в составе России. До февраля 1954 года он был частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Замок «Ласточкино гнездо», Крым / Викимедиа

Истоки Русской весны

Когда после смерти генерального секретаря Центрального комитета КПСС Иосифа Сталина СССР возглавил Никита Хрущев, он, не спрашивая большинство жителей Крыма, передал полуостров в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Тогда это не казалось катастрофой, добавил Самонкин.

Страна была едина, и никто не думал, что она когда-либо распадется. Когда Советский Союз раскололся, то фактически все русские, которые проживали в Крыму, вдруг неожиданно стали иностранцами. А украинское государство получило исконные земли России. Юрий Самонкин

Историческая несправедливость витала в воздухе последние 20-30 лет. Положение ухудшилось, когда после государственного переворота 2014 года к власти на Украине пришли радикально-неонацистские силы.

РИА «Новости»

«Они стали запрещать русский язык, называть 9 Мая праздником сепаратистов, избивать людей с несоответствующими взглядами и грозить жителям полуострова войной. Конечно, крымчане решили отделиться от украинского государства», — пояснил политолог.

Так состоялась Крымская, или Русская весна: демократический референдум по возвращению республики в состав России. Вся процедура прошла согласно международным стандартам.

РИА «Новости»

Самонкин уточнил, что в принципах ООН также заложено право на выбор у любого народа.

«Но в конфликт вмешались США. Они видели полуостров местом базирования своего контингента, и им было абсолютно плевать, что там стоял наш Черноморский флот. Поэтому не исключено, что коллективный Запад вообще никогда не признает принадлежность Крыма к России», — допустил политолог.

РИА «Новости»

Возвращение домой

Именно желание людей выйти на референдум, не бояться проголосовать, отстаивать свою пророссийскую позицию обозначило вектор создания феномена под названием Крымская весна.

Те люди, что были оторваны от исторической родины, снова себя почувствовали частью единой русской евразийской цивилизации. И уже девять лет мы вспоминаем это, безусловно, знаковое событие 2014 года. Юрий Самонкин

Российское государство гуманно и доблестно подошло к статусу полуострова, подчеркнул собеседник «360». Никого из жителей не принуждали уезжать, там признают три языка: крымско-татарский, украинский и русский.

«Все народы, живущие на полуострове, наделены соответствующими политическими гражданскими правами. Крым стал межнациональным регионом внутри Российской Федерации, одним из ведущих регионов страны», — подытожил Самонкин.