Эксклюзив 14 сентября 2023, 11:44 Крым в историях простых людей. Как спецоперация изменила жизнь полуострова Журналист «360» Кононова: спецоперация объединила крымчан Телеканал «360»

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Крым после начала спецоперации стал мелькать в новостных сводках намного чаще, чем раньше. Полуостров атакуют украинские дроны, Крымский мост подвергают терактам, но крымчане не теряют бодрости духа и сильнее сплачиваются. Корреспондент «360» Елена Кононова отправилась в республику, чтобы показать ее некурортную сторону. О жизни простых людей в условиях СВО она рассказала в своем документальном фильме-интервью «Нетуристический Крым. Как СВО изменила жизнь полуострова».

Российский город

Первой точкой остановки съемочной группы «360» стал поселок Новый Свет. Небольшой населенный пункт, где постоянно проживают около 1000 человек, в курортный сезон всегда забит под завязку.

Машину журналистов встретил краевед, блогер и член общественного совета Судака Александр Кирьянов, ставший свидетелем важных событий. В 1991 году, когда распался Советский Союз, он поступил на срочную службу в Черноморский флот, который тогда делили между собой Россия и Украина.

«Развал Советского Союза и Черноморского флота как его составляющей части происходил на моих глазах. Мы готовились принимать присягу шесть раз. С нами никак не могли определиться — присягу кому, чему и как мы будем давать. В итоге мы были первыми моряками Черноморского флота, которые присягнули Российской Федерации», — рассказал он.

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Александр подчеркнул, что его самого и сослуживцев в те времена никак не интересовала политика. Он пояснил, что все моряки были молодыми, дерзкими и бодрыми ребятами. Но даже тогда Севастополь считали русским городом. Доказательством этому были названия улиц, памятники и настроения жителей, которые со временем никак не изменились.

Крым кинематографический

Поселок Новый Свет находится в очень живописном месте. Много лет назад его заприметили советские кинематографисты. Режиссер Генрих Оганесян именно здесь снимал свой знаменитый фильм «3+2». Это была первая советская картина о диком отдыхе в Крыму. Александр отметил, что при прогулке по поселку до сих пор можно найти места съемок.

«Местные жители даже хотят поставить памятник Миронову и Фатеевой», — подчеркнул краевед.

Он добавил, что с 2015 года в Новом Свете местные ребята создали компанию, с участием которой в поселке прошли съемки более 60 кинопроектов. То есть от шести до восьми фильмов в год. Не останавливались даже во время пандемии.

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В Новом Свете шла работа над фильмом «Балканский рубеж», сериалом «Екатерина», фильмом «Анна Каренина» и многими другими.

Некоторые российские актеры, молодые, талантливые и успешные, сначала по идейным соображениям отказывались ехать в Крым. Но сейчас мы видим их на набережной в Судаке. Александр Кирьянов краевед

По словам Кирьянова, вместо отказавшихся приехать актеров в качестве дублеров выступали местные молодые люди и девушки. Сейчас кинозвезды, которых они изображали, хором говорят о своей патриотической позиции. Краевед отметил, что людям свойственно меняться в лучшую сторону и ничего плохого здесь нет.

Единение людей

Александр рассказал, что после начала спецоперации жители поселка Новый Свет организовали сбор гуманитарной помощи для ее участников.

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Всю зиму люди собирали консервацию и варенье с осеннего урожая, делали окопные свечи и плели маскировочные сетки. Во время курортного сезона также собирают деньги, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым, а волонтеры продолжают отвозить им помощь.

Краевед отметил, что в идущих сейчас боях принимает участие большое количество крымчан, среди которых и его друзья.

«Я вчера был на могиле одного погибшего моего очень близкого друга. Он был монахом монастыря, а до этого прошел срочную службу в саперных войсках. Пришел к батюшке и попросил благословения, сказал, что он сапер и хочет уйти. Погиб при разминировании Запорожской области», — рассказал Александр.

Он добавил, что через две недели наступит ровно год, как не стало его друга.

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Александр заявил, что после начала СВО жители Крыма сплотились. Он пояснил, что сам увидел и понял это на похоронах бойца из горного села, у которого остался сын.

Меня поразило это в самую душу: стоит этот одиннадцатиклассник, а вокруг него деревенские девчонки все в черном. Как семья. Это вот такое единение и воплощение того, что наш народ сплотился. Все переживают как собственную трагедию не только гибель, но и ранение каждого бойца. Александр Кирьянов

Краевед добавил, что такое поведение молодежи не только продемонстрировало, что после победы страна продолжит развиваться.

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Спецоперацию он сравнил с жизнью в Крыму, когда зимой или в межсезонье жизнь течет стабильно и многие ничего не делают, но во время курортного сезона все собираются резко в единый кулак. Также и с СВО страна проснулась и ребята, которые работали на пляжах, поехали на защиту полуострова.

Они идут туда не по корыстным соображениям. Они идут туда, потому что здесь деды, прадеды, здесь памятники. Здесь могилы предков. Александр Кирьянов

Кирьянов добавил, что не видит того, что в Крым может прийти большая беда. Когда в середине июля украинские дроны атаковали полуостров, в бухте играл произведения Рахманинова оркестр под руководством Юрия Башмета.

«Идеально был выстроен звук, шикарный закат, море в нескольких метров. Пауза — и в микрофоны врываются звуки прибоя и ветра, а они снова начинают играть. Когда там что-то взорвалось, эти ребята играли на берегу моря Рахманинова», — подытожил он.

Сплоченность волонтеров

Практически все жители Крыма, которые повстречались съемочной группе «360», заявили, что спецоперация сплотила людей. Очередным доказательством этому стало количество волонтеров, которые помогают бойцам на фронте.

Волонтерский штаб в Севастополе создали еще во время пандемии. Сначала участники помогали местным жителям, а сейчас оказывают помощь бойцам.

На входе в помещение штаба корреспондента и оператора встретила руководитель волонтеров Виктория Кашлякова. Она только вернулась с Запорожского направления, куда доставила военным гуманитарную помощь. Вся поездка заняла четыре дня.

«Это классно, когда ты можешь поддержать ребят, приблизить к победе, мотивировать как-то. Мы в наши поездки берем еще домашние заготовки, еду. Наши девочки-курсантки сделали домашний хлеб и блинчики. Мы их везли с таким трепетом в термопакетах, чтобы они сохранились. Довезли, ребята потом написали, что даже сумели сметану найти», — поделилась Виктория.

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Не оставляют без помощи и вернувшихся бойцов. При этом и сами волонтеры попадали под обстрелы. Но Виктория не намерена останавливаться, а принимает дополнительные меры: сажает в каждую машину двух человек.

Ты все равно понимаешь, что даже такие обстрелы тебя не остановят. Ты все равно будешь ездить, помогать, потому что твоя помощь нужна. Виктория Кашлякова руководитель волонтеров

Собеседница «360» добавила, что когда они проезжали один блокпост, то военные их предупредили: ни в коем случае не снимать бронежилеты, потому что впереди ситуация не очень хорошая.

«За сутки до этого там был прилет, смотрим, где-то дымочек идет небольшой. Ну как бы куда нам останавливаться? Мы везем посылки», — поделилась девушка.

Путь в новую жизнь

Кроме отправки гуманитарной помощи, волонтеры занимаются беженцами, которые приезжают с Украины и освобожденных территорий. Помогают с получением и оформлением выплат, переводом документов на русский язык. Виктория отметила, что людей приезжает много, но посчитать их всех не удается, потому что поток неравномерный.

«Города разные и населенные пункты разные. Кто-то до сих пор приезжает с Донецкого направления, с Запорожского. Кто-то едет через длительный маршрут, добирается через Польшу через Белоруссию», — рассказала она.

Некоторым приходится бросать родных на Украине. Так получилось с матерью и дочерью из Запорожья. Мужская часть семьи осталась дома, чтобы не подпасть под всеобщую мобилизацию. Также из Львова не выпустили 18-летнего сына, который с матерью ехал в Севастополь.

Телеканал «360»

В кол-центре волонтерского штаба Севастополя работает Кристина. Девушка отвечает на все волнующие вопросы людей, которые обращаются на горячую линию. В марте 2022 года она приехала в Севастополь из Попасной. Пришла за помощью в центр и осталась помогать сама.

Свое путешествие девушка назвала тяжелой историей. Из Попасной она сбежала в кузове мусорного грузовика, укрывшись ветками. Так добралась до Новоастрахани, потом — на автобусах до Старобельска, где был пункт временного размещения

Там ее приютила семья медиков, и Кристина с начала своей поездки впервые поела. После ей предложили поехать в Самару, но в Ростове-на-Дону пересадили в другой автобус и привезли в Севастополь. Родственников в Попасной у Кристины не осталось. Отец живет в Первомайске, но этот город освободили еще в 2014 году.

«Я получила гораздо больше, чем просто помощь. Новых друзей, руководителя и опыт работы. Я снимаю квартиру, устроилась нормально. Работаю еще, и мне помогают родные», — поделилась девушка.

Телеканал «360»

Отвечая на главный вопрос, как жители Севастополя реагируют на постоянные угрозы со стороны Украины, Виктория ответила, что у всех есть понимание, что город и полуостров под защитой.

«Даже если кто-то попробует к нам прийти, очень сплоченные севастопольцы и очень сплоченные крымчане встанут на защиту. Встанут рядом с военными, которые стоят на границе. Мы помним 2014-й год и поезд „дружбы“, который должен был приехать и не приехал», — подчеркнула она.

«Весточка из Крыма»

Следующей точкой съемочной группы стал Симферополь. По просьбе Виктории команда взяла большое количество пакетов с крупами, чтобы передать команде волонтеров в другом городе. Сначала журналисты не поняли, зачем бойцам сырые продукты, но по приезду все стало ясно.

Работающая в Симферополе волонтерская организация «Весточка из Крыма» делает сухие суповые смеси для бойцов в зоне специальной военной операции. Руководитель Лина Фалеева рассказала, что сначала никто не понимал, как доставлять супы на передовую.

Телеканал «360»

«Мне один мужчина позвонил, говорит, мол, как вы борщ будете доставлять на передовую? Я говорю: вы понимаете, это сухие овощи, собранные в пакет. Тушенку добавили, воды налили — и у вас готовый суп», — пояснила она.

В фасовочном цехе работают женщины, которые раскладывают высушенные овощи по пакетам. Собеседницы подчеркнули, что некоторые продукты, например, морковь или картофель, сначала надо потушить или отварить перед сушкой.

«Мы бойцам передавали эти супы, они были очень благодарны. Говорили, что сначала считали, что это вообще невозможно», — подчеркнули волонтеры.

Женщины добавили что это домашняя еда, а не потому, что военным есть нечего.

Кофейня своими руками

Если в Симферополь журналисты привезли крупы, то из города в Джанкой забрали предпринимателя Антона Абрамова. В столице Крыма он принимал участие в конкурсе бизнесменов.

В день встречи команда Антона должна была при помощи выданных 500 рублей заработать как можно больше. Идея пришла сразу — продажа воды. В жарком Симферополе это самый доходный вид бизнеса.

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В ходе поездки в Джанкой Антон признался, что свое первое дело — велокафе — запустил во время прогулки, когда понял, что развлечений в городе не так много. Реакция жителей оказалась хорошей, и следующим шагом стало открытие кофейни — и не одной.

«Наши кофейни работают в трех городах северного Крыма — Джанкое, Красноперекопске и Армянске. Могу с уверенность сказать, что наш бизнес живет, процветает», — улыбнулся предприниматель.

По его словам, когда Крым входил в состав Украины, заводить собственное дело было опасно. Все работали по серым схемам. А после вхождения в состав России бизнес легализовался. Предприниматели поняли, что теперь они в безопасности и никто не отожмет дело или доход.

Положительно на ведении дела сказалась и спецоперация. Крупные российские компании и банки до 24 февраля 2022 года опасались санкций и не шли на полуостров. Но сейчас все изменилось

«Это очень помогло нам логистически. Появились многие вещи, которые трудно было приобрести для работы. Сейчас мы уже ни в чем не нуждаемся. С банковской системой тоже самое. Появились у людей карты нового образца», — подчеркнул Антон.

Телеканал «360»

Созданная предпринимателем кофейня в 2018 году победила на конкурсе Минпромторга как лучший нестационарный торговый объект. Весь проект Антон вместе с супругой сделал сам. Как и всю мебель, кроме стульев, которые находятся внутри помещения.

Победа в конкурсе сподвигла предпринимателя создать франшизу кофейни. У него ушло полгода, чтобы подготовить проект так, чтобы его мог повторить любой. Первый покупатель появился через шесть месяцев.

Бросать свое дело Антон не собирается. Джанкой не самое спокойное место на полуострове из-за близости к украинской границы. Предприниматель пояснил, что с точки зрения безопасности ему хочется собрать тревожный чемоданчик и уехать, но держит дом, бизнес и окружение.

«Ты не можешь так просто все бросить. Поэтому, несмотря на определенные страхи и волнения, продолжаешь. Ты должен заботиться о своих сотрудниках. Если все разъедутся, то как зарабатывать? Как жить? У нас не остается ничего другого, только двигаться дальше», — подчеркнул Антон.

Предсказание Коктебеля

Съездить в Крым и не побывать в самых популярных курортных городах невозможно даже во время съемок фильма о нетуристической жизни полуострова.

Последним местом, куда заглянула съемочная группа, стал Коктебель. На местной набережной работает баба Люда — местный источник положительной энергии и предсказатель будущего.

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О дальнейшей судьбе Украины и России журналисты спросили у предсказательницы. Ответ удивил.

«Все изменится в октябре. Нет плохих наций, есть плохие люди. Все нации хорошие» — заявила она.

Осталось только дождаться второго осеннего месяца, когда курортный сезон в Крыму завершится окончательно.