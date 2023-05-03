Общество 03 мая 2023, 15:44 Крупнейший независимый авиафестиваль России «Небо: теория и практика» пройдет в Балашихе Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

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Самый большой независимый авиафестиваль страны «Небо: теория и практика» состоится на аэродроме «Черное» в Балашихе 27 и 28 мая. Мероприятие соберет влюбленных в небо и неравнодушных к самолетам, космосу и новым технологиям, сообщила пресс-служба фестиваля.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

«Небо: теория и практика» будет проходить в шестой раз. Гости семейного мероприятия смогут увидеть показательные выступления чемпионов Европы и мира и посетить выставку необычной летной техники. В рамках фестиваля пройдут чемпионат Московской области по вертолетному спорту и чемпионат по гонкам на дронах.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

Что будет на фестивале?

Организаторы предусмотрели большую наземную программу с участием музеев, аэроклубов, частных космических компаний, летных школ, пилотов, космонавтов и многих других. «Небо: теория и практика» представит посетителям самолеты и вертолеты, аэростаты и планеры, беспилотники и парапланы, космические спутники и ракеты. Главные цели мероприятия — показать детям и взрослым, как увлечение может стать делом жизни, а также рассказать, как найти призвание.

«Хобби, которое становится профессией — это и есть главная мысль фестиваля», — отметил генеральный продюсер мероприятия «Небо: теория и практика» Адриан Хмельницкий.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

По его словам, задача фестиваля — проявить интерес у юных гостей. Для родителей «Небо: теория и практика» станет хорошим поводом провести время с детьми в увлекательной атмосфере, порадоваться их успехам и продолжить творческий процесс после мероприятия, подчеркнул Хмельницкий.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

В небе и на земле

«Небо: теория и практика» пройдет на земле и в воздухе. В небе выступят уникальные спортсмены. Гости мероприятия смогут стать свидетелями гонки дронов, познакомиться с современными ракетами и спутниками, самолетами и вертолетами. Продюсер сообщил, что на фестивале можно будет «все трогать, крутить, собирать, залезать, смотреть и слушать».

«В течение восьми часов каждый день в небе все будет шуметь, жужжать и дымить, крутиться и вращаться», — рассказал Хмельницкий.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

За программу на земле будут отвечать вузы и колледжи, современные музеи, компании-производители планеров, беспилотников, самолетов и вертолетов. Они поделятся своими историями и достижениями, расскажут о планах.

Летная программа

Традиционно гостей мероприятия ждут авиашоу от пилотажных групп малой авиации, показательные полеты новейших образцов летной техники и исторических самолетов. Федерация планерного спорта России представит большую программу в честь года столетия отечественного планеризма.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

Посетители фествиаля увидят показательные выступления парашютистов и мотопарапланеристов, захватывающие трюки от чемпионов Европы и мира, а также полеты рекордсменов. На фестивале «Небо: теория и практика» выступит единственная в мире пилотажная группа на реактивных планерах «Восходящий поток».

Первая в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах «Первый полет» представит суперзрелищное шоу. В составе группы — мастера спорта международного класса, действующие абсолютные чемпионы Европы и мира по высшему пилотажу.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

Спортивная программа

Отдельную часть программы организаторы посвятили беспилотникам. В рамках мероприятия пройдет второй этап Drone Sports League 2023 — чемпионата крупнейшей в России лиги по гонкам на спортивных квадрокоптерах. В состязании примут участие более 80 профессиональных спортсменов дрон-рейсинга из 20 регионов РФ.

Мастерство в командных гонках продемонстрируют 10 профессиональных команд дивизиона Pro из Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Кроме того, 10 команд начинающих спортсменов, сразятся в отдельном дивизионе Junior. Они представят образовательные учреждения Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска и Белгорода.

Гости фестиваля «Небо: теория и практика» смогут не только поболеть за любимчиков во время гонок. Посетители получат возможность увидеть беспилотники на показательных выступлениях, научиться самостоятельно собирать дроны и управлять ими.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

От самолетов до космических кораблей

Фестивальную территорию поделят по тематическим зонам, посвященным разным направлениям — космосу, образованию, детям, музейным проектам и другому. Гости увидят экспозицию уникальных самолетов и вертолетов, парапланов, новинок малой и частной авиации — в общей сложности больше 100 единиц летной техники. В тренировочной зоне можно будет принять участие в открытых уроках летных школ и попробовать свои силы на различных авиатренажерах и симуляторах.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

В космической зоне ученые, космонавты и инженеры расскажут об изучении межзвездного пространства, познакомят с проектами современных частных космических компаний и представят новые модели ракет и спутников. Здесь можно будет посмотреть в телескоп на солнце, получить мастер-класс по астрономической фотографии и потрогать настоящий космический аппарат.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

Образовательная программа

Профильные вузы и колледжи представят на фестивале «Небо: теория и практика» большую образовательную программу. Преподаватели ведущих московских учебных заведений расскажут о тонкостях учебы, а студенты продемонстрируют свои работы. Участниками мероприятия станут МАИ, Московский колледж бизнес-технологий, Подмосковный колледж Энергия, Егорьевский авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова и другие.

Раздел «Авиаэкспо» познакомит посетителей мероприятия с последними разработками частной малой авиации. Здесь несколько десятков компаний представят свою продукцию.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

На территории фестиваля появятся экспозиции Музея техники Вадима Задорожного, Центрального Дома авиации и космонавтики ДОСААФ, Научно-мемориального музея профессора Н. Е. Жуковского и других. Познакомиться с книжными новинками на тему авиации, инженерии и научно-популярной литературы и получить Единый читательский билет позволит площадка издательств.

Детская программа и фуд-зона

Организаторы позаботились о юных гостях фестиваля и предусмотрели большое число активностей для детей разных возрастов. На мероприятии будут как развлечения для самых маленьких, так и самостоятельная сборка ракеты в большой детской зоне.

Заработает даже специальный детский аэродром. Юные посетители будут моделировать полет своих самолетов в различных метеоусловиях под управлением диспетчера при помощи раций. Пока дети развиваются на мастер-классах, родители смогут отдохнуть.

Пресс-служба авиафестиваля «Небо: теория и практика»

Гостей фестиваля «Небо: теория и практика» не оставят и без еды. В фуд-зоне разместятся больше двадцати фудтраков с кухней разных стран. Посетители мероприятия смогут отведать греческий гирос, испанские чуррос, паназиатские блюда и другие угощения.

Как побывать на фестивале?

Добраться до фестивальной площадке можно за 40 минут от Курского вокзала. Идти до входа от железнодорожной станции всего 300 метров. Билеты можно купить на сайте мероприятия. Для детей до семи лет вход на фестиваль «Небо: теория и практика» бесплатный.

Фестиваль «Небо» впервые провели бесплатно в 2014 году, тогда он собрал 60 тысяч зрителей за два дня. Четыре года назад мероприятие переименовали в «Небо: теория и практика». В 2022 году юбилейный фестиваль посетили более 25 тысяч гостей.