Общество 25 июля 2023, 18:52 Крупнейшие российские банки перестали принимать валюту через банкоматы. Как ограничение скажется на россиянах Аналитик Адамидов: отсутствие принятия валюты в банкоматах коснется малой части россиян Freepik

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Почти все системно значимые банки в России перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Пока остается возможность внести наличную валюту в отделениях. Осложнит ли это жизнь россиянам и стоит ли хранить валюту — в материале «360».

Банкоматы перестали принимать валюту

У 11 из 13 значимых банков теперь нет опции внесения иностранной валюты. К ним относятся такие банки, как «Сбер», ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Росбанк и Совкомбанк.

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Возможность внести доллары и евро через банкомат пока осталась у Альфа-банка и «Тинькофф». Уточнять комиссию за услугу и условия внесения нужно в самих банках. В самих отделениях пока также можно положить валюту на счет.

РИА «Новости»

Профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов объяснил «360», что отказ от приема долларов и евро может быть связан с общим падением спроса населения на эту валюту.

«Доля долларовых платежей неизбежно падает. Все экономисты мира прогнозируют, что роль доллара в международных расчетах будет дальше сокращаться. Мир становится мультикультурным, на арену выходят новые валюты», — отметил он.

Как запрет скажется на россиянах

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов заявил «360», что это ограничение будет неудобно лишь для некоторых категорий граждан и практически не отразится на населении в целом. Многие россияне обеспокоены появлением цифрового рубля и санкциями, поэтому стараются хранить только наличные средства, добавил эксперт.

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На бизнесменов это тоже практически никак не повлияет, сообщил «360» финансовый аналитик Андрей Плотников. По его словам, весь средний и крупный бизнес пользуются валютой строго в безналичной форме.

Я не помню ни одного момента в своей практике, чтобы кто-то из бизнесменов вносил валюту через банкомат. Тем не менее пока остается возможность внесения наличной валюты через отделения банков. Андрей Плотников

Из-за того, что банкоматы перестали принимать доллары и евро, может также развиваться теневой рынок, предупредил профессор института бизнеса Качалов.

Однако эксперт заверил, что оборот валюты не нужен большому числу людей, поэтому теневая сторона бизнеса будет подконтрольной.

Сбережения в валюте: нужны ли они?

Несмотря на все ограничения, вложения в валюту по-прежнему могут быть актуальны для граждан, которые активно инвестируют и сберегают. Игорь Качалов напомнил, что в экономике и финансах нет понятия «надежные сбережения».

Учитывая экономическую тенденцию последних лет, невыгодно делать накопления только в одном активе. Традиционно надежнее всего хранить сбережения в трех-четырех видах активов, добавил собеседник «360».

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Сегодня человеку доступны разные активы: например, недвижимость, земля, акции и другие ценные бумаги, а также запатентованные разработки.

Это может быть и доллар, и рубль, и другая валюта. Если люди вкладывают деньги в долгосрочную перспективу, это может быть и золото, и недвижимость. Игорь Качалов

Хранить деньги только в долларах или евро — всегда опасно, подчеркнул Качалов. Любая валюта волатильна и подвержена рискам падений и взлетов. Если человеку срочно нужны деньги, то валюта может не принести нужного результата, а вкладчик столкнется с финансовыми потерями.