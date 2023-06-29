Эксклюзив 29 июня 2023, 14:39 «Крови нет, слюни текут». У отравившихся растением в Красноярском крае детей случился отек Квинке Источник «360»: отравившиеся растением в Красноярском крае дети пошли на поправку РИА «Новости»

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У отравившихся ядовитым растением в Красноярском крае детей случился отек Квинке, рассказал источник «360». Детей немедленно госпитализировали, сейчас они пошли на поправку.

Отравились у больницы

Дети гуляли в селе Астафьевка и недалеко от местной больницы обнаружили выброшенный цветок. Они приняли его за бамбук и решили попробовать на вкус.

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«Они же не знают, что это цветок. Далее они попробовали, как они сказали — сперва сладко было, потом начало жечь, они все это выплюнули. <…> Слышу: один едет на велосипеде, орет. Думала, подрались. Гляжу: крови нет, слюни текут», — рассказал собеседник «360».

По его словам, такие же симптомы проявились у другого мальчика. Он отправился к родным, которые вызвали скорую помощь.

Детей спасли от отека Квинке

Отравившиеся дети не могли разговаривать, лишь издавали несвязные звуки. Источник добавил, что пострадавшие пожаловались на жжение во рту, на языке и щеках. У одного мальчика слегка опухла шея.

«Скорая приехала, промыла им желудки и увезла в больницу. Сейчас нормально, стабильно, он уже разговаривает, кушает. Отек Квинке был у них, когда в больницу приехали, там анализы взяли», — рассказал собеседник.

Он добавил, что несовершеннолетние еще находятся в больнице, но им уже лучше, медики перестали назначать им капельницы.

Похожим на бамбук растением оказалась комнатная диффенбахия. В ее листьях и стебле содержится ядовитый сок, который и вызвал отравление. По факту случившегося местные полицейские организовали проверку.