Общество 15 декабря 2022, 15:59 Кризис спровоцировал дефицит священников. РПЦ и Ватикан заявили о кадровом голоде Священник РПЦ Савченко объяснил нехватку священников последствием кризиса freepik

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Священников становится все меньше — это отметили и в РПЦ, и в Ватикане. Многих пугают трудности, а кто-то просто не может позволить себе несколько лет без работы ради учебы. Кадровый голод напрямую связывают с последствиями мирового кризиса.

В России мало священников

Русская православная церковь сообщила о нехватке священников. Впервые об этой проблеме заговорили несколько лет назад: тогда основной причиной назвали последствия «демографической ямы» 90-х годов прошлого века, сообщило РИА «Новости».

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Будущих семинаристов тоже стало меньше: в 2019 году первокурсников, поступавших на пастырское направление, было более полутора тысяч, но каждый следующий год это число сокращалось на пару сотен человек.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в зоне специальной военной операции не хватает штатных военных священников. Постоянно там находится от 15 до 25 священнослужителей, а этого явно мало.

Военный священник протодиакон Валерий совершает в полевых условиях богослужение для укрепления духа российских военных / РИА «Новости»

По вере ударил кризис

Священник РПЦ, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко в разговоре с «360» подчеркнул, что россияне не теряли интереса к христианству, православию. Все дело в не слишком хорошем финансовом положении жителей регионов.

Много храмов в деревнях и в маленьких поселках, где мало прихожан. Служить надо, но служение — достаточно трудное дело из-за небольшого числа верующих, которые не могут из своих скромных средств много жертвовать на поддержание нормального функционирования храма Николай Савченко.

За последний год доходы людей снизились, добавил Савченко. Одновременно заметно сократилось число поступающих семинаристов — не все семьи готовы послать детей учиться и обеспечивать их в течение нескольких лет.

«Молодые люди пока выжидают и скорее идут работать, чем на учебу, предполагая, что им придется еще несколько лет учиться до тех пор, пока они смогут начать служить. А несколько лет учебы — это, соответственно, несколько лет без постоянной работы и дохода», — пояснил священник.

Это обычная ситуация в условиях кризиса, который тоже влияет на Церковь. Хотя так происходит не всегда: самый большой упадок в России пришелся на 90-е годы прошлого века, однако в то время появилось множество новых храмов, сказал Савченко.

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Мир меняется

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак отметил, что семинария может дать среднее духовное образование, а для высшего православному священнику нужно окончить духовную академию Москвы или Санкт-Петербурга.

Но дефицит служителей Церкви отнюдь не связан с нехваткой соответствующих учебных заведений. Истинная причина в том, что мир, все человечество претерпевают изменения.

Сейчас общая тенденция, которая существует уже много лет: мир секуляризируется. Теряется интерес и важность традиционных религий, люди отходят от них. Это медленный процесс, но он заметен Юрий Табак.

Подобные проблемы повсеместны, хотя в России их до недавнего времени не было. По-видимому, это тоже результат падения интереса к традиционным религиям в мире.

Ватикан же давно жалуется на кадровый голод, напомнил Табак. Например, в Испании, традиционно классической католической стране, не хватает огромного числа священников, в церкви по воскресеньям приходят 30-40% жителей.

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Быть священником непросто

По словам генерального викария Архиепархии Божией Матери в Москве Кирилла Горбунова, в Католической церкви недостаток священников связан с тем, что не так много молодых людей выбирают для себя служение из-за длительной подготовки.

Обычно нормальная подготовка священника занимает шесть-восемь лет. Это серьезный жизненный выбор. В частности, в латинской Церкви, католической, это также связано с безбрачием, то есть с отказом от семейной жизни Кирилл Горбунов.

Есть немало и других разных трудностей, которые испытывает священник, продолжил Горбунов. Нужно быть лидером христианской общины, администратором религиозной организации и человеком, отвечающим за духовное руководство людей.

РИА «Новости»

«Это непростая жизненная стезя, которая связана с множеством вызовов для личности. Кроме того, это связано с определенным призванием от Бога, которое человек должен себе распознать, и Церковь должна ему помочь в этом», — рассказал викарий.

Поэтому неудивительно, что многие люди, которые хотели бы быть священниками, сильно сомневаются — могут ли они это сделать, подытожил собеседник «360».