Общество 10 ноября 2022, 03:48 Кредитными каникулами для мобилизованных могут воспользоваться мошенники. Но банки уже оградили себя от рисков Экономист Корнеев: банки не рискуют при предоставлении кредитных каникул мобилизованым РИА «Новости»

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Мобилизованные могут попросить у банков предоставить им кредитные каникулы без подтверждения своего статуса. Это может привести к тому, что отсрочку начнут просить те, кого на фронт не призывали. О рисках мошенничества предупредил Национальный совет финансового рынка (НСФР). Экономисты подтвердили такую опасность, но заявили, что банки не понесут никаких потерь.

Сейчас клиенты банка могут запросить кредитные каникулы без предоставления документов об участии в спецоперации. Нацсовет финрынка направил в Центробанк письмо, в котором заметил, что недобросовестные заемщики могут воспользоваться этим правом.

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«Кредитные организации оказываются в состоянии правовой неопределенности. Из-за этого банкам придется создавать повышенные резервы по ссудам мобилизованным гражданам, возникнет дополнительное давление на капитал финорганизаций», — привели «Известия» слова главы НСФР Андрея Емелина.

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РИА «Новости»

Кредитные организации могут запросить данные у Минобороны, но достоверно проверить статус своего клиента у них не получится. При этом в конце ноября банки получат возможность отправить запрос в ФНС и подтвердить факт мобилизации заемщика.

Центробанк попросили принять определенные меры. В частности, банки хотят, чтобы их освободили от формирования повышенных резервов по займам мобилизованным и добровольцам. Еще они призвали отменить надбавки к коэффициентам риска в случае реструктуризации кредитов участников спецоперации. В случае гибели бойца, банк должен погасить его долг за свой счет. В связи с этим регулятор попросили создать механизмы для компенсации расходов.

Письмо НСФР пока еще не дошло до получателя. В Центробанке заявили, что рассмотрят обращение, как только его получат.

Потерь для банков не будет

Как пояснил «360» экономист Валерий Корнеев, российские банки поступили правильно, обратившись к регулятору. Если нормативы требуют при предоставлении некой отсрочки создавать дополнительные резервы, то их нужно отменить.

«Это просто регуляторика Центробанка, в которую, естественно, должны быть внесены изменения. Чтобы банки не пострадали при исполнении вот этих распоряжений самого же Центробанка, которые сделаны на основе решений правительства», — отметил эксперт.

По его словам, не мобилизованному могут предоставить кредитные каникулы, но потом ему все равно придется подтвердить свой статус соответствующими документами. В противном случае речь идет о кредитном мошенничестве, которое подразумевает уголовную ответственность. Корнеев напомнил, что банки могут сделать запрос в Минобороны и получить информацию о заемщике. На самом деле финансовые организации не несут никаких рисков.

«Задействованы уже существующие механизмы. Тот же самый Центробанк отреагирует на обращение и изменит регуляторику, то есть предоставит им возможность не создавать дополнительные резервы, и, в принципе, никаких рисков не будет, и банки не пострадают», — заключил экономист.

Мошенники зарабатывают на всем

С коллегой согласился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он тоже назвал действия банков абсолютно нормальными.

«Это реакция на эту ситуацию, а что касается мошенников, то я помню, что какие-то были схемы, когда была вторая чеченская война. Мошенники как-то умудрялись со счетов контрактников как-то деньги похищать. Тогда это была целая история», — напомнил экономист.

Он добавил, что у мошенников нет ничего святого и они пытаются заработать на всем. После начала спецоперации они стали собирать деньги якобы для добровольцев и военных. Были и ситуации, когда блокировали счета настоящих волонтерских организаций.

По мнению Разуваева, с мошенниками и подобными историями должны разбираться правоохранительные органы. Пока это наша реальность, и на доверчивых людях будут продолжать наживаться и дальше.