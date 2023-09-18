Общество 18 сентября 2023, 00:32 Красота — страшная сила. Как сходить на маникюр и не остаться без ногтей Подолог Волкова назвала правила хорошего маникюра: аккуратно, неглубоко и тонко Unsplash

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Посещение салона красоты обернулось для москвички длительным лечением. Через несколько дней после маникюра нанесенный лак начал сходить вместе с ногтевой пластиной, а пальцы стали болеть. Недовольная клиентка отправилась к врачу. Назначенные анализы показали наличие грибка, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, причиной стали некачественные гель-лаки, которые салоны в целях экономии стали покупать из-за роста цен на иностранные материалы. Но по оценке экспертов «360», дело здесь не столько в материалах, сколько в правилах, которые необходимо соблюдать мастерам и клиентам во время процедур.

Опасность снаружи и внутри

Ногти не нужно рассматривать отдельно от всего организма и считать, что процедура нанесения лака может принести проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с «360» заявила подолог Дуся Волкова.

Она пояснила, что формирование здорового ногтя зависит от множества факторов. В их число эксперт включила ортопедические проблемы, ношение компрессионных чулок и неудобной обуви. Если к этому всему добавить гель-лак, то проблем точно не избежать.

«Ноготь выполняет амортизационную функцию, а покрытие его сковывает, образуя внешний каркас. Поэтому это только один из факторов», — заявила Волкова.

Подолог добавила, что если у человека нет проблем с ногами, он следит за длиной ногтей, нет сбоев в работе организма, то покрыть ногти для прогулок в открытой обуви вполне можно. Главное потом аккуратно снять гель-лак.

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Эксперт отметила, что химический ожог ногтя после покрытия вполне может быть. Здесь все зависит от лампы, которой сушили гель-лак, отметила подолог. Если аппарат очень мощный, то его воздействие на ногтевую пластину может привести к опасной ситуации. Кроме того, есть другие случаи, которые по ошибке принимают за ожоги.

Это может быть аллергическая реакция. В последнее время мы получаем большое число людей с псориазом, который не отличим от ожога для обывателя. Есть риск, что покрытие сняли агрессивно: фрезой перепилили и ноготь стал как тряпочка. Лампа это все сожгла. Также могли нанести слишком много материала

Сообщение о выявленном грибковом заболевании после процедуры она сочла маловероятным. Обычно споры проникают в организм не через кожу, а через дыхательные пути. Кроме того, чаще всего им страдают люди с ослабленным иммунитетом.

Любое изменение плотности ногтя, утолщение, изменение цвета — все это говорит о том, что нужно зайти к подологу, чтобы узнать, что это. Если подолог говорит, что это грибок, то тогда ваш путь лежит в дерматологию. Такие заболевания хорошо и быстро лечатся системными препаратами, то есть таблетками

Также в группу риска входят те, кто не соблюдает правила базовой гигиены. Ноги от грибка страдают чаще, чем руки. Их моют не так часто, хотя они находятся в закрытом пространстве и инфекция там развивается быстрее.

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Комментируя большое количество дешевых материалов на рынке, подолог подчеркнула, что такая ситуация была всегда. Здесь все зависит от порядочности мастера.

Не терпеть боль

Эксперт добавила, что процедуры педикюра и маникюра не должны приносить боли, если об этом мастер не сказал заранее. Но по какой-то причине сложился ошибочный стереотип, что неприятные ощущения надо перетерпеть. Так делать ни в коем случае нельзя.

Не должно быть больно и неприятно во время снятия. После процедуры ногти не должны стать чувствительными. Я выступаю против выравнивания и докладывания большого материала на руки и на ноги. Снятие должно быть аккуратным, маникюр должен быть неглубоким, а покрытие — тонким

Специалист посоветовала женщинам слушать себя и следить за работой мастера, смотреть, как он общается и рассказывает про все этапы процедуры. Огромную роль играет стерильность, которая в некоторых заведениях не соблюдается.

«Когда я прохожу мимо салонов, где девочки сидят в три погибели над ванночкой и таких ванночек там в ряд восемь штук мы не можем говорить о чистоте и стерильности помещения. Обработать все это невозможно из-за потока людей и того, как все это близко друг с другом расположено», — отметила Волкова.

Подолог добавила, что материал в этом случае играет вторичную роль. Важно, чтобы мастер соблюдал правила: информировал клиента и соблюдал чистоту рабочего места.

Индивидуальная реакция

Материалы для маникюрных салонов выросли в цене из-за роста доллара, но не так критично. При том на рынке представлены лаки абсолютно разного ценового сегмента от 100 рублей до 1000. Но дорогой лак не гарантия того, что он может подойти. Об этом «360» заявил мастер маникюра Евгений Пятышин. Он подчеркнул, все зависит от того, как на материал реагирует организм. У кого-то люксовый лак может слезть через три дня, а дешевый материал продержится месяц. В этом случае все индивидуально.

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Мастер согласился с подологом и добавил, что во время процедуры клиентам важно следовать одному правилу: терпеть боль нельзя ни при каких обстоятельствах.

«Когда после покрытия руки попадают под лампу, то может начаться жжение. Некоторые считают, что нужно подержать и потерпеть. В этот момент и возникает ожог», — подчеркнул Пятышин.

Он рассказал, что лампы могут работать в двух режимах: долгом, когда лак сохнет за полчаса, и быстром, когда жар действует всего две минуты.

«Поэтому, когда вы опускаете руку и чувствуете жжение, то надо сразу вытащить. Мастера всегда предупреждают, что если станет горячо, то сразу вытаскивайте», — добавил специалист.

Салон или квартира?

По мнению мастера маникюра, лучше всего обращаться в салоны. Там гарантия того, что инструменты прошли стерилизацию, выше. Те, кто принимают клиентов на дому, не могут обеспечить такой чистоты за счет потока клиентов.

«Я бы больше переживал не за лак, а за гигиену», — пояснил Пятышин.

Он добавил, что даже если что-то пойдет не так, то с салоном договориться проще, потому что любой суд встанет на сторону потребителя. С домашним мастером так не получится, а судебный процесс может затянуться на годы.