Конфликт на Украине: что стало причиной, кто виноват, как можно было избежать | 360°

Эксклюзив 09 октября 2022, 15:17 Поделиться Telegram

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Viber Красные линии нарушили при распаде СССР. России нужно было возвращать исконно русские территории Неверный раздел границ республик экс-СССР назвали причиной территориальных конфликтов РИА «Новости»

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Первые «красные линии» появились при распаде Советского Союза. Власти допустили ошибку, отдав исконно русские земли другим республикам бывшего СССР. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» поразмышлял над тем, почему так произошло и как можно было предотвратить территориальные конфликты.

Далее — прямая речь.

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Сейчас очень популярно выражение «красные линии». Кто-то говорит о них всерьез, кто-то — с иронией. Нельзя, мол, переходить красные линии, но при этом они отдвигаются все дальше и дальше.

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И я тоже о «красных линиях», только совсем о других. Тех, которые возникли в результате самого настоящего преступления советских и российских властей в конце восьмидесятых и начале девяностых.

Эти красные линии — государственные границы. И красные они из-за цвета крови.

Оставим сейчас в покое национальную политику большевиков — это было очень давно, да и побуждения были благими. Да, порой ошибка хуже преступления и, возможно, что это именно тот случай, но преступление российских властей при распаде СССР — гораздо опаснее и масштабнее. В конце концов, коммунистам удалось создать единую страну, и они искренне верили, что границы внутри нее абсолютно условны. Но из-за действий первого президента РФ и его подельников эти границы превратились в самые настоящие кровавые линии. И если какие-то из них не кровоточили с самого начала — это был лишь вопрос времени.

Многим национальным республикам достались исконно русские земли, населенные русским населением. Пример Крыма — вопиющ. И самое удивительное, что решить все это можно было миром, спокойно и достаточно быстро. Но для этого надо было поставить условие национальным республикам СССР, становиться независимыми в своих исторических границах, а если таковых не было — в границах национальных. Российская власть при распаде СССР обязана была вернуть в Россию все ее исконные земли, без исключения. Даже в том случае, если они становились эксклавами, как, к примеру, Приднестровье. В конце концов, один эксклав у России есть — Калининградская область.

А кроме возвращения этих территорий, новые государства необходимо было связать целой системой договоров и соглашений, которые бы гарантировали права всем нацменьшинствам на их же территории. Права широкие, вплоть до национальных автономий.

Но Советский Союз был порезан именно по красным линиям, из которых до сих пор сочится кровь. И сколько еще это будет продолжаться — никто не знает.

Но по крайней мере, уже пора дать четкую историческую оценку тому, как создавалось новое Российское государство и назвать все своими именами.

В первую очередь то, что отказ от исторических территорий и части собственного народа был настоящим преступлением, равносильным измене Родине.

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