Эксклюзив 03 марта 2023, 14:29 Кошкам-сфинксам в шутку предложили набить тату. Для животных процедура опасна и бессмысленна Зоозащитник Комягина заявила об опасности татуировок для животных Unsplash

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Московский тату-мастер Юрий предложил владельцам кошек породы сфинкс сделать своим питомцам татуировку: якобы это придаст животному уникальность и сделает владельца популярным среди друзей. Мужчина подчеркнул, что процедура безопаснее купирования хвостов и ушей, а свою работу оценил в миллион рублей. В беседе с «360» он пояснил, что акция была просто шуткой, приуроченной ко Дню котов, а также проверкой отношения людей к подобным процедурам. Подписчики юмор не оценили и обвинили татуировщика в жестоком обращении с животными.

Тату для кота

Никаких татуировок для котов-сфинксов столичный тату мастер Юрий делать не планировал. Он пояснил, что таким способом выяснил о двояком отношении к людей к домашним питомцам.

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«Вообще, очень много людей, которые негативно отнеслись именно к татуировкам, хотя животным ставят клейма. Это такие двойные стандарты, когда большинство считает, что уши и хвосты купировать можно, а татуировки делать нельзя», — пояснил мужчина.

Юрий отметил, что своей акцией понял настроения российских владельцев домашних животных, а также то, что у них отсутствует чувство юмора. В США, добавил он, к подобным процедурам для животных относятся нормально. Но сам мужчина этим заниматься не планирует, поскольку процедура требует присутствия ветеринара.

Ненормальная практика

Нанесение татуировки сфинксам — очень странная процедура, которая может привести к болевому шоку у животного. Об этом «360» заявила зоозащитник, волонтер, президент Фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.

В отличие от человека, получить согласие от животного на сеанс никому не нужной боли невозможно. Работа над татуировкой, если сравнивать с тем же нанесением клейма, занимает намного больше времени, в течение которого кот вынужден страдать из-за каприза своих хозяев.

«Во-первых, у животного болевой шок. Должна быть лицензия на использование обезболивающих препаратов для животных, которые могут применять ветеринары, а тату-мастер, кроме анальгина, ничего не может применять. Ну и высок риск заражения», — пояснила Комягина.

Зоозащитник добавила, что аргументы о купировании хвостов и ушей у кошек и собак уже несостоятельны. От этой практики давно отказались даже заводчики животных: стандарты пород поменялись, и подвергать питомцев излишней жестокости никто не хочет.

«Что касается стерилизации и кастрации — это неизбежно. Поэтому это объективная необходимость, которая научно доказала, что мера регулирует численность животных самым гуманным способом», — рассказала Комягина.

Она пояснила, что в природе выживает только 10% из новорожденных собак и кошек. За домашними животными ухаживают владельцы, поэтому там ни о каком вымирании речи не идет. Сравнивать процедуру с нанесением татуировки некорректно.

По словам зоозащитника, если какой-то владелец кота-сфинкса все же захочет нанести ему татуировку, то вряд ли подпадет под статью о жестоком обращении с животными. В полную силу эта мера не работает. В качестве примера она привела ситуацию, когда у кошек удаляют ногтевые фаланги, чтобы те не царапались. Эта операция фактически превращает животное в инвалида, но законодательно не запрещена.