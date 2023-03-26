Общество 26 марта 2023, 22:50 💰 Контент на миллиард. На чем зарабатывают российские блогеры Журналист Туганбаев обвинил блогеров-миллионников в выкачивании денег из подписчиков Adrian Swancar / un

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Несколько известных российских блогеров стали фигурантами уголовных дел по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Сначала у правоохранителей появились вопросы к Артему и Валерии Чекалиным, а затем в их поле зрения попала Александра Митрошина. После этого ряд подписчиков пожаловался и на Елену Блиновскую, заподозрив ее в отмывании денег. Дорогие автомобили, премиальные аксессуары, отдых на лучших курортах мира — все это стало привычной частью красивой жизни авторов цифрового контента. Кто и сколько за это все платит — в материале «360».

Мартовская облава на блогеров

Одними из первых в скандал угодили Артем и Валерия Чекалины. В начале марта против них возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. По информации следователей, с июля 2020-го по июль 2022-го Лерчек заработала на фитнес-марафонах сумму, превышающую максимальный лимит в размере 150 миллионов рублей, допустимый при упрощенной системе налогообложения. В элитном коттедже четы провели обыски, обнаружили килограммы золота, заграничные паспорта и дорогие машины. В прокуратуре уточнили, что Валерия Чекалина уклонилась от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Позже против супругов завели дело по статье об отмывании доходов на сумму 130 миллионов. Чекалиным запретили пользоваться интернетом, телефонами и почтой. Артем пожаловался на нехватку средств — по его словам, в кошельке у него остались последние 100 тысяч рублей.

Соцсети

Уголовное дело по статье о неуплате налогов возбудили против Александры Митрошиной. В Следственном комитете сообщили, что блогер-миллионник задолжала более 120 миллионов рублей. Но задержать ее пока возможности нет — девушка находится в ОАЭ.

Митрошина зарабатывала на продаже курсов и марафонов. Полученные деньги она выводила через подконтрольных ИП. Блогер начала продавать знания — подписчики платили за то, чтобы стать богатыми и знаменитыми, но состояние увеличивалось только у нее самой. Девушка не раз хвасталась дорогими покупками, среди которых были часы за миллион рублей.

После этого активизировались подписчики блогера Елены Блиновской. «Королеву марафонов» заподозрили в уклонении от уплаты налогов и пожаловались на нее в Генпрокуратуру. Позже предпринимательница опровергла сообщения о проверке ее бизнеса. По словам Блиновской, у правоохранителей не возникло никаких вопросов к ее деятельности, когда она предъявила необходимые документы.

Серые схемы знаменитостей

Чекалины и Митрошина не нарушили законы, размещая в своих блогах рекламные объявления, рассказал «360» медиа-эксперт, интернет-продюсер и журналист Аскар Туганбаев. По его словам, органы заинтересовались знаменитостями из-за их финансовых схем.

«Их привлекают за уклонение от уплаты налогов, потому что они открывают несколько маленьких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые могут прокачивать через себя определенную сумму денег. Они открывают их на родственников, и деньги со своих подписчиков получают на эти счета. И с них они платят налоги не столько, сколько должны на самом деле», — объяснил ситуацию эксперт.

Туганбаев добавил, что правоохранители решили навести порядок в блогосфере. До этого нарушения были не в фокусе внимания фискальных служб.

«Действительно, наши органы, которые не видели раньше этих скрытых виртуальных заработков, начали обращать внимание — действительно, миллиарды проходят мимо налогов», — подчеркнул он.

Продавцы «американской мечты»

Аскар Туганбаев отметил, что большие деньги зарабатывают блогеры, продающие «воздух». Такие авторы показывают свой стиль жизни, дорогие машины, красивые дома и яркие путешествия.

Соцсети

«Они продают такую стандартную американскую мечту. На самом деле неважно, насколько это правда — это могут быть декорации. Просто затраты на это совершенно несоизмеримы с теми доходами, которые они получают от наивных людей, которые переводят им деньги», — объяснил стратегию некоторых знаменитостей собеседник «360».

По его словам, миллиардные доходы имеют те люди, которые в своих аккаунтах продают товары, купив которые подписчики якобы смогут выиграть какой-то приз.

«Например, если вы купите определенное количество косметики или определенное количество одежды определенного бренда, то вы сможете выиграть автомобиль, какую-нибудь туристическую поездку, квартиру и так далее. Вам, в принципе, продается ожидание», — уточнил медиа-эксперт.

Журналист добавил — совсем большие деньги зарабатывают только мошенники. Они никому неизвестны, эти люди попросту выкачивают деньги своих подписчиков, обещая им золотые горы.

Как заработать миллионы и миллиарды

Всех блогеров можно условно разделить на две группы. В первой — честные. Это те, кто зарабатывает своим контентом. Во второй группе — авторы, которые покупают ботов и накручивают количество подписчиков, рассказал Туганбаев. По его словам, этим занимаются специальные компании, владельцы которых находятся за рубежом. За определенную плату они привлекают в блоги подписчиков.

Alexander Mils / Unsplash

«И когда у вас накапливается миллион-два-три виртуальных подписчиков (на самом деле, это все программные боты), с этим уже можно идти к рекламодателю и говорить — вот я, популярный блогер <…> показываю красивые картинки из своей жизни, вы можете размещать у меня рекламу. Но конкретно таким образом заработать миллиард нельзя. А 100 миллионов рублей — можно», — поделился секретом медиа-эксперт.

Он отметил, что среди честных блогеров есть действительно те, кто профессионально ведет работу. Например, хорошие журналисты или интервьюеры. Подписчики следят за их контентом, читают новости, смотрят обзоры и так далее. А есть просто звезды — они специально ничего не делают, но люди все равно подписываются на них, потому что знают их по работе на телевидении.

«Таким образом, они получают настоящую хорошую аудиторию, и на эту аудиторию они уже могут размещать рекламные показы. Действительно, одно размещение в одном посте вполне себе для известного человека может стоить и два, и три миллиона рублей. И таким образом они могут зарабатывать», — подчеркнул Аскар Туганбаев.

Трудности монетизации

Несмотря на то, что блогинг остается привлекательной сферой для многих молодых людей, заработать в этой области сегодня не так-то просто, рассказал «360» блогер, DJ, продюсер Илья Яцкевич. По его словам, трудности возникли из-за отключения монетизации. Например, так произошло на YouTube.

«Когда люди приходят в творчество исключительно за заработком, то они очень часто терпят крушение в этом деле», — высказался о причинах неудачи некоторых авторов.

По мнению Яцкевича, подписчики любят успешные истории становления блогеров, но они даже не догадываются, у скольких не получилось развить свое дело.

«Есть люди, которые честно зарабатывают, рекламируя хорошие бренды, сотрудничают с белыми рекламодателями по закону. А есть те, кто пытается обойти [законодательство], обмануть систему, рекламируют всякий шлак», — высказался он о блогерах, против которых возбудили дела о неуплате налогов.

Бизнес на кривлянии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал «360», что в последнее время блогосфера стала модной и популярной.

РИА «Новости»

«Они (блогеры — прим. ред.) каким-то образом за счет подписчиков наработали себе так называемый „хайп“. Слово авторитет не подходит. Для меня авторитет — Beyonce, для меня авторитеты — артисты, спортсмены и люди, которые в этой жизни что-то сделали, [внесли] какой-то вклад — либо в искусство, либо в спорт, либо еще во что-то», — отметил он.

По словам продюсера, одно дело, когда блогерами становятся, например, журналисты. Они так же профессионально продолжают освещать события. Но есть и другая сторона этой сферы.

«Когда люди на кривлянии каким-то образом, потом что-то рекламируя, становятся звездами — наверное, такая форма тоже существует, но мне она менее понятна. Условно — есть известные имена, которые ведут блоги — например, в интернете, популярные журналисты, ведущие. Там понятно, там у многих есть профессионализм. А тут профессионализма нет, им и не пахнет», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

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*Моргенштерн признан в России иноагентом.